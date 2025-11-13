يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي "مفوضية الانتخابات" في العراق: النتائج النهائية قد تُعلَن الأسبوع المقبل

إيران

العميد حسن زاده: إيران مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية مهما كانت الظروف
إيران

العميد حسن زاده: إيران مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية مهما كانت الظروف

2025-11-13 23:03
14

قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران الكبرى: إيران وصلت إلى نقطة اللاعودة في تطوير وتنمية قدراتها الدفاعية

أكّد قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران الكبرى؛ العميد حسن حسن زادة، أن "إيران وصلت إلى نقطة اللاعودة في تطوير وتنمية قدراتها الدفاعية، ولن يستطيع العدو إيقافنا"، قائلًا: "سيستمر تطوير قدراتنا الدفاعية مهما كانت الظروف".

وأضاف العميد حسن زادة، في كلمة له على هامش مراسم تكريم شهداء القوة الجوفضائية في الحرس الثوري: "إيران اليوم من أقوى دول العالم في مجال الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، وهذه القوة مستمدَّة من القدرة الإلهية على مواجهة الاستكبار".

وأشار إلى أنّ "قُدرات ردع مُسيَّرات وصواريخ قوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري أجبرت العدو على الركوع والاستسلام في معركة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يومًا".

كما اعتبر أنّ "الحرس الثوري اليوم أقوى وأكثر خبرة بكثير مما كان عليه قبل حرب الـ12 يومًا".

الكلمات المفتاحية
الصواريخ حرس الثورة الاسلامية ايران
إقرأ المزيد
المزيد
الصين: جاهزون للنهوض بالمشاركة الاستراتيجية الشاملة مع إيران 
الصين: جاهزون للنهوض بالمشاركة الاستراتيجية الشاملة مع إيران 
إيران الآن
العميد حسن زاده: إيران مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية مهما كانت الظروف
العميد حسن زاده: إيران مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية مهما كانت الظروف
إيران منذ 18 دقيقة
وزيرا خارجية إيران وقطر يشددان على مواصلة المشاورات لحماية حقوق الشعب الفلسطيني
وزيرا خارجية إيران وقطر يشددان على مواصلة المشاورات لحماية حقوق الشعب الفلسطيني
إيران منذ 8 ساعات
العميد فدوي: مدى صواريخنا لن يكون محدودًا وسنواصل مسيرة التقدم
العميد فدوي: مدى صواريخنا لن يكون محدودًا وسنواصل مسيرة التقدم
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
الصين: جاهزون للنهوض بالمشاركة الاستراتيجية الشاملة مع إيران 
الصين: جاهزون للنهوض بالمشاركة الاستراتيجية الشاملة مع إيران 
إيران الآن
العميد حسن زاده: إيران مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية مهما كانت الظروف
العميد حسن زاده: إيران مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية مهما كانت الظروف
إيران منذ 18 دقيقة
العميد فدوي: مدى صواريخنا لن يكون محدودًا وسنواصل مسيرة التقدم
العميد فدوي: مدى صواريخنا لن يكون محدودًا وسنواصل مسيرة التقدم
إيران منذ 9 ساعات
بالفيديو| الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المُسيّرة
بالفيديو| الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المُسيّرة "شاهد 161"
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة