قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران الكبرى: إيران وصلت إلى نقطة اللاعودة في تطوير وتنمية قدراتها الدفاعية

أكّد قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران الكبرى؛ العميد حسن حسن زادة، أن "إيران وصلت إلى نقطة اللاعودة في تطوير وتنمية قدراتها الدفاعية، ولن يستطيع العدو إيقافنا"، قائلًا: "سيستمر تطوير قدراتنا الدفاعية مهما كانت الظروف".

وأضاف العميد حسن زادة، في كلمة له على هامش مراسم تكريم شهداء القوة الجوفضائية في الحرس الثوري: "إيران اليوم من أقوى دول العالم في مجال الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، وهذه القوة مستمدَّة من القدرة الإلهية على مواجهة الاستكبار".

وأشار إلى أنّ "قُدرات ردع مُسيَّرات وصواريخ قوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري أجبرت العدو على الركوع والاستسلام في معركة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يومًا".

كما اعتبر أنّ "الحرس الثوري اليوم أقوى وأكثر خبرة بكثير مما كان عليه قبل حرب الـ12 يومًا".

