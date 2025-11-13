أعلنت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" في العراق، الخميس 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن أنّ "النتائج النهائية للانتخابات (النيابية) قد تُعلَن الأسبوع المقبل".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن المتحدثة باسم المفوضية؛ جمانة الغلاي، قولها إنّ "المفوضية تقوم بمعالجة المحطات التي لم تُرسل النتائج، حيث ستدخل هذه النتائج إلى مركز التبويب واحتساب الأصوات التي هي من ضمن تلك المحطات، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية"، مشيرةً إلى أنّ "هذا العمل يكون بالتزامن مع حسم الشكاوى".

وأضافت: "إعلان النتائج النهائية بعد حسم الشكاوى، وقد يكون خلال الأسبوع المقبل، ويكون بقرار من مجلس المفوضين".

كما لفتت الانتباه إلى أنّ "جميع قرارات مجلس المفوضين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من النشر في الموقع الرسمي"، قائلةً: "عند حسم مرحلة الطعون وهي 7 أيام عمل لمفوضية الانتخابات و10 أيام لعمل الهيئة القضائية نصل عندها إلى نهاية العملية الانتخابية".

وبيّنت أن "جميع الأصوات تدخل في برنامج خاص لاحتساب صيغة "سانت ليغو" حيث تتوزّع المقاعد، وستقوم المفوضية بإعلان عدد المقاعد".

وأوضحت أنّ "عدد المقاعد يُحتسَب وفق برنامج خاص عبر إدخال أصوات المرشحين إلى هذا البرنامج، وهو الذي يقوم بتوزيع المقاعد في كل محافظة على حدة بشكل دقيق جدًّا".

جدير ذكره أنّ نظام "سانت ليغو" هو أسلوب حسابي يُستخدَم لتوزيع مقاعد البرلمان بين الأحزاب العراقية، استنادًا إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب.

