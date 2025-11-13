يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-11-13 23:21
72

أعلن نائب وزير الخارجية الصينية، سون وي دونغ، عن أنّ "بكين جاهزة لتضع يدها بيد طهران في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والنهوض بالمشاركة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين إلى مستوى أرفع".

وقال نائب وزير الخارجية الصينية، خلال لقائه السفير الإيراني لدى بكين عبد الرضا رحماني فضلي، إنّ "الرئيسيَن الإيراني والصيني عقدا لقائَين خلال عام للتوصُّل إلى إجماع بشأن تمتين العلاقات وإيجاد جداول الأعمال الاستراتيجية"، مضيفًا: "إنّنا مُكلَّفون بتنفيذ هذه الاتفاقات"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

من جهته، اعتبر رحماني فضلي أنّ "العلاقات بين إيران والصين مهمة للغاية في هذه الظروف"، مشدّدًا على "أهميتها في ظل التطورات الدولية والإقليمية".

وأضاف: "الذكرى السنوية الـ55 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين والتي تَحُلُّ في العام المقبل، تُشكِّل فرصة للمزيد من توسيع العلاقات".

كما أعلن "جاهزية الجانب الإيراني للتعاون مع الصين لتعزيز التبادل الثنائي وتعميقه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

