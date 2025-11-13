يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"وول ستريت جورنال": 32 مليار دولار زيادة في مبيعات الأسلحة الأميركية لـ"إسرائيل"

2025-11-13 23:30
أكّد تحقيق أجرته الصحيفة أنّ "دافعي الضرائب الأميركيين يموّلون جزءًا كبيرًا من التدفُّق غير المسبوق من هذه الأسلحة". 
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن "تَدفُّق غير مسبوق للأسلحة الأميركية إلى "إسرائيل" بقيمة 32 مليار دولار، منذ عام 2023".

وأوضحت الصحيفة، في تحقيق نشرته الخميس 13 تشرين ثاني/نوفمبر 2025، أنّ "حرب "إسرائيل" على غزة أدّت إلى زيادة غير مسبوقة في مبيعات الأسلحة الأميركية، حيث وافقت واشنطن على بيع أسلحة وذخائر ومعدّات لـ"إسرائيل" بقيمة تزيد على 32 مليار دولار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وذكَر التحقيق أنّ "التصعيد في عمليات نقل الأسلحة الأميركية أدّى إلى خلق سوق مزدهرة لشركات "الدفاع" الأميركية الكبرى، أبرزها: "بوينج"، "نورثروب جرومان"، "كاتربيلر"، "لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس"".

وأضاف: "حرب "إسرائيل" أدت إلى بناء خط أنابيب أسلحة غير مسبوق من الولايات المتحدة إلى الكيان والذي لا يزال يتدفَّق، ممّا أدّى إلى توليد أعمال ضخمة للشركات الأميركية الرائدة".

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على بيع طائرات "بوينج إف 15" المقاتلة لـ"إسرائيل" بقيمة 18.8 مليار دولار في عام 2024، على أنْ تبدأ عمليات التسليم في عام 2029.

وفي عام 2025، حصلت حِزَم القنابل الموجَّهة الإضافية والمجموعات المرتبطة بها، والتي تلعب فيها بوينج دورًا رئيسيًا، على موافقات بقيمة 7.9 مليار دولار.

وتتجاوز هذه المبالغ تَعَهُّد "إسرائيل" السابق في عام 2018 بشراء 10 مليارات دولار من "بوينغ" على مدى عقد.

ووفقًا لـ"وول ستريت جورنال"، "تُمثل هذه المبالغ الآن جزءًا كبيرًا من طلبات الشركة الحالية البالغة 74 مليار دولار".

كما أكّدت الصحيفة أنّ "دافعي الضرائب الأميركيين يموّلون جزءًا كبيرًا من هذا التدفُّق".

الكلمات المفتاحية
غزة اميركا جيش الاحتلال الاسرائيلي الحكومة الاسرائيلية الأسلحة
