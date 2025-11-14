يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة، بعد 34 يومًا من اتفاق وقف إطلاق النار؛ فقد نفذت طائراته الحربية غارة جوية على شمال شرقي مدينة خان يونس، بينما دوت انفجارات عنيفة فيها ناجمة عن عمليات نسف منازل شرقي المدينة.

وأطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار بكثافة باتجاه شارع الرشيد جنوب مواصي مدينة رفح، في أثناء مرور شاحنات المساعدات من محور فيلادلفيا مرورًا بشارع الرشيد. وفجّر جيش الاحتلال عدة منازل شرق مدينة غزة، فيما قصفت المدفعية محيط دوار زايد في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

في سياق متصل، سلمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة للجهاد الإسلامي جثة جندي "إسرائيلي" من جنوب مدينة خان يونس، فيما تواصل كتائب القسام البحث عن جثث أخرى شرق مدينة غزة. وبعد عملية التسليم، والتي جرت مساء الخميس، يتبقى لدى الفصائل 3 جثث.

هذا؛ وتستقبل مدن قطاع غزة ومخيماته بداية موسم الأمطار بخيام مهترئة تزداد معاناة سكانها يوم بعد آخر. وبحسب مؤسسات حقوقية؛ فإن القطاع بحاجة إلى 300 ألف خيمة جديدة.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن أكثر من 282 ألف منزل في غزة دُمر أو تضرر، خلال حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" التي استمرت عامين. وأشارت إلى اضطرار عشرات آلاف العائلات الفلسطينية إلى العيش في خيام مع اقتراب فصل الشتاء.

ومنذ وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 260 فلسطينيًا وإصابة 642، فيما جرى انتشال 533 جثمانًا لشهداء فلسطينيين.

