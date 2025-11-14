Your browser does not support the video tag.

لم ينجح العدوّ "الإسرائيلي" بتحقيق أحد أبرز أهداف حربه الأخيرة على لبنان وهي كسر بيئة المقاومة، فبينما يواصل اعتداءاته بهدف تهجير أهالي الجنوب من قراهم، يتشبث أبناؤها بأرضهم، وبغياب الدولة عن بلسمة جراحهم تؤازرهم مبادرات فردية باتت منتشرة بكثافة وهدفها الموحّد تعزيز صمودهم وتوفير ما أمكن من احتياجاتهم.

وفي هذا السياق وفي إطار مواكبة موقع "العهد" لمراحل التعافي من آثار العدوان، نضيء على مبادرة "1$" التي أطلقها ابن بلدة راميا الحدودية الناشط الإعلامي حسين صالح.



