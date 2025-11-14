يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
تحقيقات ومقابلات

مبادرة 1$ مبادرة فردية لبلسمة جراح الجنوبيين بغياب الدولة

2025-11-14 09:57
95
مهدي سعادي - محرر

34 مقالاً

لم ينجح العدوّ "الإسرائيلي" بتحقيق أحد أبرز أهداف حربه الأخيرة على لبنان وهي كسر بيئة المقاومة، فبينما يواصل اعتداءاته بهدف تهجير أهالي الجنوب من قراهم، يتشبث أبناؤها بأرضهم، وبغياب الدولة عن بلسمة جراحهم تؤازرهم مبادرات فردية باتت منتشرة بكثافة وهدفها الموحّد تعزيز صمودهم وتوفير ما أمكن من احتياجاتهم. 
وفي هذا السياق وفي إطار مواكبة موقع "العهد" لمراحل التعافي من آثار العدوان، نضيء على مبادرة "1$" التي أطلقها ابن بلدة راميا الحدودية الناشط الإعلامي حسين صالح.
 

لبنان معركة أولي البأس وعد والتزام
