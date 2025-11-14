أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنّ أكثر من 282 ألف منزل في غزة دُمّر أو تضرّر خلال حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" المستمرة على القطاع.

وقالت الوكالة، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنّ هذه الأرقام تستند إلى بيانات "آلية المساعدات الإنسانية المعنية بالمأوى" (التجمّع العالمي للمأوى)، والتي تُدار بشكلٍ مشترك من مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ووفقًا للبيانات، أدّى القصف "الإسرائيلي" المتواصل إلى تدمير أو تضرّر أكثر من 282 ألف منزل، ما ترك عشرات آلاف العائلات الفلسطينية بلا مأوى. وأوضحت "أونروا" أنّ آلاف الأسر اضطرّت إلى العيش في خيام، في ظلّ ظروفٍ إنسانية قاسية.

ولفتت الوكالة إلى أنّ العائلات الفلسطينية النازحة "تعيش في مساحة ضيّقة، وتعاني غياب الخصوصية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية".

