يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي استطلاع لـ"معاريف": أسبوع صعب للائتلاف الذي يهبط إلى 48 مقعدًا

فلسطين

الأونروا: 282 ألف منزل مدمّر في غزة جراء العدوان الصهيوني
فلسطين

الأونروا: 282 ألف منزل مدمّر في غزة جراء العدوان الصهيوني

2025-11-14 10:55
56

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنّ أكثر من 282 ألف منزل في غزة دُمّر أو تضرّر خلال حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" المستمرة على القطاع.

وقالت الوكالة، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنّ هذه الأرقام تستند إلى بيانات "آلية المساعدات الإنسانية المعنية بالمأوى" (التجمّع العالمي للمأوى)، والتي تُدار بشكلٍ مشترك من مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ووفقًا للبيانات، أدّى القصف "الإسرائيلي" المتواصل إلى تدمير أو تضرّر أكثر من 282 ألف منزل، ما ترك عشرات آلاف العائلات الفلسطينية بلا مأوى. وأوضحت "أونروا" أنّ آلاف الأسر اضطرّت إلى العيش في خيام، في ظلّ ظروفٍ إنسانية قاسية.

ولفتت الوكالة إلى أنّ العائلات الفلسطينية النازحة "تعيش في مساحة ضيّقة، وتعاني غياب الخصوصية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية".

الكلمات المفتاحية
غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي الاونروا
إقرأ المزيد
المزيد
الأونروا: 282 ألف منزل مدمّر في غزة جراء العدوان الصهيوني
الأونروا: 282 ألف منزل مدمّر في غزة جراء العدوان الصهيوني
فلسطين منذ ساعة
تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة.. ومقاومون يفجرون عبوة بجنود العدو
تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة.. ومقاومون يفجرون عبوة بجنود العدو
فلسطين منذ ساعة
غزة تستقبل بداية موسم الأمطار بخيام مهترئة.. والعدو يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار
غزة تستقبل بداية موسم الأمطار بخيام مهترئة.. والعدو يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار
فلسطين منذ 3 ساعات
شهيدان برصاص الاحتلال واعتقال عشرات الفلسطينيين وحرق مسجد في الضفة الغربية المحتلة
شهيدان برصاص الاحتلال واعتقال عشرات الفلسطينيين وحرق مسجد في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
الأونروا: 282 ألف منزل مدمّر في غزة جراء العدوان الصهيوني
الأونروا: 282 ألف منزل مدمّر في غزة جراء العدوان الصهيوني
فلسطين منذ ساعة
تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة.. ومقاومون يفجرون عبوة بجنود العدو
تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة.. ومقاومون يفجرون عبوة بجنود العدو
فلسطين منذ ساعة
غزة تستقبل بداية موسم الأمطار بخيام مهترئة.. والعدو يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار
غزة تستقبل بداية موسم الأمطار بخيام مهترئة.. والعدو يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار
فلسطين منذ 3 ساعات
"وول ستريت جورنال": 32 مليار دولار زيادة في مبيعات الأسلحة الأميركية لـ"إسرائيل"
عربي ودولي منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة