هنّأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي الحكومة والشعب العراقي على نجاح الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا تطلع طهران إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع بغداد، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي تغريدة على منصة "إكس"؛ كتب عراقتشي: "تهانينا الحارة للحكومة والشعب العراقي الشقيق على الإدارة الناجحة لانتخابات برلمانية آمنة وسلمية، لقد شكّلت هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في العراق والحفاظ على سيادته وأمنه". وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على توسيع وتعميق العلاقات مع العراق بما يخدم مصالح البلدين.

كما هنأ المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسماعيل بقائي شعب العراق وحكومته بنجاح انتخابات مجلس النواب العراقي.

في السياق نفسه، وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء أمس الخميس، تهانيه للعراق حكومةً وشعبًا على نجاح العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ارتفاع مستوى المشاركة الشعبية وإجراء الانتخابات في أجواء سلمية يمثلان مكسبًا مهمًا.

وأعرب بقائي عن أمله في أن تسهم نتائج الانتخابات في تعزيز التماسك الداخلي وترسيخ الأمن ودفع مسيرة التقدم في هذا البلد الجار والصديق.

