تخليدًا لدمائهم الطاهرة وإحياء لذكراهم العطرة، ولمناسبة الذكرى السنوية لاستشهادهم، أقام حزب الله احتفالاً تكريميًا لشهداء المقاومة الإسلامية الذين ارتقوا خلال شهر تشرين الثاني، وذلك في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

​افتُتح المجلس بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، ثم تليت السيرة الحسينية للقارئ الشيخ ابراهيم بلوط عن أرواح كل الشهداء.

