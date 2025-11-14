أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والقصف المدفعي على مختلف المناطق. كما نددت الجبهة بمنع دخول المساعدات والتضييق على منظمة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وقالت في بيان إن الاحتلال يحاصر نحو 200 مقاوم من كتائب عز الدين القسام في الأنفاق في ما يسمى بالخط الأصفر بغزة الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللاتفاق ويضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم بتوفير ممر آمن لخروجهم.

إدانة مغربية للجرائم الصهيونية

ونددت الجبهة بتصعيد جيش الاحتلال ومعه قطعان المستوطنين من سياسة التطهير العرقي عبر اعتداءات همجية واعتقالات في عموم مدن الضفة الغربية والقدس.

وانتقدت الجبهة الخطة الأميركية في غزة وأشارت الى أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن لتشكيل قوة دولية تتولى حكم غزة وتأمين حدود القطاع مع مصر والكيان الصهيوني ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية ونزع سلاح المقاومة وتدريب شرطة فلسطينية محلية، بينما المطلوب هو قوات دولية تتشكل من الدول التي لم تشارك في الإبادة، تساهم في حماية الشعب الفلسطيني وفي فتح ممرات إنسانية وتواكب إعادة الاعمار ولا تشارك في تبديد معالم جرائم الإبادة التي ارتكبها العدو ولا تكون بديلًا لإدارة غزة من طرف الشعب الفلسطيني".

وفي ما يتعلق بلبنان، قالت الجبهة إن الاحتلال يمعن في سياسة التوسع، حيث نفذ العدو هجومًا على جنوب وشرق هذا البلد.

وتعد الجبهة المغربية إحدى أهم المنظمات الوطنية التي تضم العديد من الجمعيات والأحزاب والنخب الحقوقية والسياسية المغربية المدافعة عن القضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع وتشكلت كرد على تطبيع الرباط مع دولة الاحتلال، وهي تتعرض اليوم لمضايقات كبيرة من الحكومة المغربية اذ يتعرض اليوم 13 مناضلًا لمحاكمة على خلفية مقاطعة كارفور بسلا وهي محاكمة تؤكد عزم النظام على مواصلة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

مناهضة التطبيع

وقد ودعت الجبهة أحد أبرز قياديها وأحد أهم الرموز الوطنية في المغرب المناهضة للصهيونية وهو الفقيد سيون أسيدون الذي رفع شعار رفض التطبيع وإنهاء الاحتلال الصهيوني في فلسطين. وقد عرفه المغاربة في الشوارع وفي الساحات وفي كل المحافل، فأينما توجد أعلام فلسطين يوجد أسيدون الذي جعل فلسطين فوق كل الانتماءات الدينية، وهو المدافع حتى آخر نفس عن غزة .

وفي وقفة رمزية جمعت ثلة من النخبة الحقوقية والنضالية في المغرب، أكدت حسنا قطني من مغربيات ضد التطبيع أن المغاربة نساء ورجالًا سيظلون على درب المناضل الراحل. ووجهت رسالة للحاضرين أكدت الثبات على المبادئ والقيم التي تحلى بها الرجل في معركة نضاله ضد التطبيع الصهيوني. كما جددت الدعوة لإنهاء التطبيع الصهيوني بمختلف أشكاله. وقالت إن على الشعب المغربي أن يعي خطورة التطبيع الصهيوني على أمن البلد، فيما حذر الحاضرون من عودة الطيران الصهيوني لأجواء المغرب بعد تعليقه لمدة عامين بسبب الإبادة في غزة .

ويؤكد بنعبد السلام القيادي في الجبهة لـ" العهد" الإخباري أن هذه الوقفات تعبر عن إرادة شعبية متواصلة لإسقاط التطبيع الصهيوني. وأشار الى أن فقيد الجبهة والمغرب الراحل سيون أسيدون هو وجه نضالي ضد الصهينة المغربية. وقال: "إن ملف الفقيد سيبقى مفتوحًا وإن الجبهة لن تدخر جهدًا في سبيل الكشف عن الحقيقة كاملة حول الأسباب التي أدت إلى دخوله في غيبوبة ثم الوفاة"، ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته عما يحصل في غزة من إبادة وجرائم وخرق صهيوني واضح للهدنة من أجل تنفيذ مخطط التقسيم .

وقال إن "الجبهة ستواصل كل نشاطاتها النضالية لدعم القضية الفلسطينية وإسقاط التطبيع ومن بينها الإعلان عن تنظيم اليوم الوطني الاحتجاجي والتضامني 24 بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوم 29 من الشهر الجاري 2025، وذلك بتنظيم تظاهرات شعبية بمختلف المناطق للتنديد بالتطبيع وفضح مخاطره ودعم كفاح الشعب الفلسطيني".

الكلمات المفتاحية