نظمت لجنة "الحق والحرية" لقاءً وطنياً تضامناً مع قضية عميد الأسرى الأسير يحيى سكاف ومع كافة الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال. شخصيات وطنية ومناضلون أكدوا لموقع "العهد" الإخباري خلال مشاركتهم في اللقاء الذي عقد في "دار الندوة" في بيروت، تضامنهم مع قضية الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني، مطالبين الدولة اللبنانية بالعمل على تحريرهم بكافة الوسائل الممكنة.

