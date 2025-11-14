أحيا حزب الله وعوائل الشهداء في بلدة مشغرة يوم الشهيد بمراسم خاصة أقيمت عند أضرحة الشهداء، بمشاركة مسؤول حزب الله في البقاع الغربي؛ هشام حسن، وإمام البلدة الشيخ عباس ديبة، إضافة إلى عوائل الشهداء وكشافة الإمام المهدي (عليه السلام).

مراسم ووضع أكاليل على الأضرحة

استُهلت المراسم بعزف الفرقة الموسيقية لفوج الإمام الحسين (عليه السلام) لحن الشهادة، فيما قام هشام حسن والشيخ عباس ديبة بوضع أكاليل من الورد على أضرحة الشهداء، وسط حضور شعبي حاشد.

كما كان قسَم من (أجيال السيد) أكّدوا خلاله استمرارهم على خط التضحية والوفاء الذي خطّه الشهداء.

وألقى إمام البلدة الشيخ عباس ديبة كلمة، أكد فيها أن الشهداء "أحياء عند ربهم"، وأشار إلى أنّ هذه الروضة المباركة هي "روضة الحياة والعطاء".

وأضاف أنّ الشهداء "هم الأحياء حقيقة في عالم الملكوت"، سائلًا الله تعالى أن "يلحقنا بهم وأن يوفقنا لما وُفّقوا إليه".

واختُتمت المراسم بتأكيد عوائل الشهداء على أنّ يوم الشهيد سيبقى مناسبة لتجديد العهد بالسير على خطّ المقاومة والحفاظ على وصيّة الشهداء في الصمود والدفاع عن الأرض والناس.

الكلمات المفتاحية