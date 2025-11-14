يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"اليونيفيل" نددت بأعمال "بناء" ينفذها جيش العدوّ داخل الأراضي اللبنانية

2025-11-14 16:41
أعلنت "اليونيفيل" أنها نفذت عملية مسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش العدو "الإسرائيلي" جنوب غرب بلدة يارون الحدودية في الجنوب اللبناني، كاشفة أن المسح أكد أن "الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني".
 
وأكدت "اليونيفيل" في بيان لها اليوم الجمعة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنها أبلغت الجيش "الإسرائيلي" بنتائج المسح، مطالبة بنقل الجدار المذكور من مكانه.
 
وقالت "اليونيفيل" في بيانها: "في تشرين الثاني/نوفمبر، لاحظ "حفَظَة السلام" أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة. وأكد المسح أن جزءًا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضًا الخط الأزرق. سنقوم بإبلاغ الجيش "الإسرائيلي" رسميًّا بنتائج المسح هنا أيضًا. أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق".
 
وأكد البيان أن "الوجود "الإسرائيلي" وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكّل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه". ودعت الجيش "الإسرائيلي" لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله".

وأفاد مراسل قناة المنار، أنه وبعد بيان قوات اليونيفيل الدولية الذي تحدث عن خرق "إسرائيلي" في بناء الجدار الإسمنتي في منطقة جبل "هرمون" مقابل بلدة يارون وتحديدًا بين نقطتي الإعتلام BP43 و  Bp18 (1) طلب الجيش اللبناني تشكيل لجنة تحقق مشتركة لإجراء مسحٍ ميداني جديد لمنطقة الجدار عند حدود بلدة يارون.
 
ولفت مراسل المنار إلى أن الجيش اللبناني يواكب عملية بناء الجدار مسجلًا سلسلة من الخروقات التي تنفذها آليات وجرافات العدو أثناء عمليات البناء في الأراضي المحتلة حيث تقوم هذه الآليات بعمليات تجريف في الأراضي اللبنانية ورمي الردميات فيها.

لبنان اليونيفيل العدو الصهيوني
