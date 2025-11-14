يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي تشييع فقيد الجهاد والمقاومة غازي عباس طليس في بريتال 

لبنان

جبهة العمل الإسلامي وحماس: للمقاومة شرعية قانونية ودستورية لتحرير الأرض وطرد المحتلين
لبنان

جبهة العمل الإسلامي وحماس: للمقاومة شرعية قانونية ودستورية لتحرير الأرض وطرد المحتلين

2025-11-14 17:00
77

أكّدت جبهة العمل الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية - حماس "شرعية المقاومة لتحرير الأرض وطرد المحتلين الغاصبين"، وشددّتا على أنّ "القانون الدولي وكلَّ الدساتير الوضعية أعلنت بوضوح وبقرارات وقوانين مكتوبة عن حقِّ الشعوب بالمقاومة لتحرير أرضها وبلدانها من رجس الاحتلال والمحتلّين الغاشمين".

جاء ذلك خلال استقبال المنسّق العام لجبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ زهير عثمان الجعيد وأعضاء قيادة الجبهة، في مقرها في بيروت، وفدًا قياديًا من حماس، حيث جرى البحث في آخر المستجدّات والتطوّرات على الساحة الفلسطينيّة، ولا سيّما ما يتعلّق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات وانتهاكات وخروق العدو الصهيوني المستمرة على القطاع لمنع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وناقش الجانبان مستقبل العلاقة اللبنانية - الفلسطينية في ظلِّ حرب الإسناد، وما حدث بعدها من أحداث وتطوّرات دراماتيكية كان لها الأثر الفعّال على ما آلت إليه الأمور اليوم.
 
واتفقا على "تفعيل وتنشيط اللقاءات والأنشطة بشكل دوري ومستمر، وتنشيط ذاكرة الشعوب العربية والإسلامية، وشعوب العالم أجمع بالشهداء القادة الأبطال، وبكلّ الشهداء الذين سطّروا أروع الملاحم في مواجهة العدو الغادر الحاقد المجرم، والذين رووا أرض الوطن دفاعًا عنه وعن المقدّسات بدمائهم الطاهرة".

كما أكّدا "ضرورة إظهار الفرق الشاسع بين المقاومة التي هي حقُّ الشعوب في التحرير والتخلُّص من رِبْق المحتلين، وبين الإرهاب الدموي المجرم الذي يمارسه المحتل الغاصب ضد الشعوب المقهورة بقوّة السلاح، وإفراط القوّة".

الكلمات المفتاحية
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس المقاومة الشيخ زهير الجعيد
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| حفل افتتاح الفيلم القصير
بالصور| حفل افتتاح الفيلم القصير "من روحنا"
لبنان منذ 14 دقيقة
انتهاء المرحلة الأولى من تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبدة 
انتهاء المرحلة الأولى من تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبدة 
لبنان منذ ساعة
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة غازي عباس طليس في بريتال 
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة غازي عباس طليس في بريتال 
لبنان منذ ساعتين
جبهة العمل الإسلامي وحماس: للمقاومة شرعية قانونية ودستورية لتحرير الأرض وطرد المحتلين
جبهة العمل الإسلامي وحماس: للمقاومة شرعية قانونية ودستورية لتحرير الأرض وطرد المحتلين
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة غازي عباس طليس في بريتال 
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة غازي عباس طليس في بريتال 
لبنان منذ ساعتين
جبهة العمل الإسلامي وحماس: للمقاومة شرعية قانونية ودستورية لتحرير الأرض وطرد المحتلين
جبهة العمل الإسلامي وحماس: للمقاومة شرعية قانونية ودستورية لتحرير الأرض وطرد المحتلين
لبنان منذ 3 ساعات
"والا": حماس تعيد بناء قوتها خلال وقف إطلاق النار
عين على العدو منذ 6 ساعات
الشيخ دعموش: نحن لا نبحث عن الحرب لكن الاستسلام ليس واردًا في قاموسنا
الشيخ دعموش: نحن لا نبحث عن الحرب لكن الاستسلام ليس واردًا في قاموسنا
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة