2025-11-14 18:04
بلال الموسوي - مراسل

شيَّع حزب الله وأهالي بلدة بريتال البقاعية فقيد الجهاد والمقاومة، غازي عباس رضا طليس، بحضور حشد من الأهالي وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، وعلماء دين.

انطلق موكب التشييع من حسينية بريتال، تقدَّمته ثُلَّة من المجاهدين والفرقة الموسيقية وفرق عدة من كشافة الإمام المهدي (عج)، حيث أُقِيمت مراسم تكريمية للفقيد. 

وأَمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ قاسم مظلوم، ثم حمل رفاقه المجاهدون النعش وصولًا إلى روضة الشهداء، لِيُوارَى الفقيد في الثرى على وقع الهتافات والتكبيرات، وسط مشاعر من الحزن والفخر بسيرة الفقيد الجهادية.

