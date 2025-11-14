يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي مخيمات ومراكز الإيواء في قطاع غزة تغرق بفعل الأمطار

لبنان

انتهاء المرحلة الأولى من تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبدة 
لبنان

انتهاء المرحلة الأولى من تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبدة 

2025-11-14 18:53
يُسجَّل لوزير الأشغال السابق علي حمية دوره البارز في إنقاذ المشروع.
93

شهد مرفأ الصيادين في بلدة العبدة تَقدُّمًا لافتًا للانتباه في أعمال التعميق والتنظيف، بعد استكمال العمل في مدخل الحوض وخارجه، لتنتهي بذلك المرحلة الأولى من المشروع، بما أتاح للصيادين الدخول والخروج من دون عوائق، فيما أصبحت أعمال تعميق المدخل ومحيطه مُنجزَة بالكامل. 

في موازاة ذلك، انطلقت المرحلة الثانية من الأعمال داخل الحوض، حيث تُواصِل الورش الفنية إزالة الرواسب وتحسين عمق المجرى لتسهيل حركة القوارب.

ولم يكن المشروع، الذي يُنفَّذ بهبة مُقدَّمة من مرفأ طرابلس لمصلحة وزارة الأشغال العامة والنقل، لِيُستكْمَل لولا الجهود التي بُذِلت على خطّ متابعة التمويل، إذ يُسجَّل الدور الذي قام به وزير النقل السابق علي حمية، الذي عمل، خلال تولّيه الوزارة، على تأمين الاعتمادات اللازمة من مرفأ طرابلس، ممّا سمح بوضع المشروع على السكة الصحيحة ومتابعته، وصولًا إلى مرحلة التنفيذ في عهد الحكومة الحالية.

كما جاءت وتيرة العمل نتيجة مراجعات حثيثة من رئيس بلدية ببنين - العبدة محمود جوهر، ومخاتير ببنين، وجمعية "أمان"، و"تعاونية الصيادين"، الذين دفعوا في اتجاه تسريع التنفيذ، نظرًا إلى حاجة المرفأ الملحّة إلى التعميق بعد سنوات من تَراكُم الأتربة.

جدير ذكره أنّ للوزير حمية إنجازات عدّة في ملفات البُنى التحتية وخدمات المرافئ، أبرزها تأمين الاعتمادات لترميم بلدية طرابلس وتنفيذ مشروع كورنيش المنية البحري.

 

 

الكلمات المفتاحية
طرابلس والشمال علي حمية الصيد
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| حفل افتتاح الفيلم القصير
بالصور| حفل افتتاح الفيلم القصير "من روحنا"
لبنان منذ 14 دقيقة
انتهاء المرحلة الأولى من تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبدة 
انتهاء المرحلة الأولى من تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبدة 
لبنان منذ ساعة
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة غازي عباس طليس في بريتال 
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة غازي عباس طليس في بريتال 
لبنان منذ ساعتين
جبهة العمل الإسلامي وحماس: للمقاومة شرعية قانونية ودستورية لتحرير الأرض وطرد المحتلين
جبهة العمل الإسلامي وحماس: للمقاومة شرعية قانونية ودستورية لتحرير الأرض وطرد المحتلين
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
انتهاء المرحلة الأولى من تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبدة 
انتهاء المرحلة الأولى من تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبدة 
لبنان منذ ساعة
لقاء وطني للتضامن مع الأسرى في سجون العدو: لتحريرهم بكافة الوسائل الممكنة
لقاء وطني للتضامن مع الأسرى في سجون العدو: لتحريرهم بكافة الوسائل الممكنة
لبنان منذ 4 ساعات
هزّتان أرضيتان تعيدان الخوف إلى طرابلس
هزّتان أرضيتان تعيدان الخوف إلى طرابلس
خاص العهد منذ يوم
طرابلس تختنق والأهالي وأصحاب المحطات يصرخون: من أين نؤمن الغاز؟
طرابلس تختنق والأهالي وأصحاب المحطات يصرخون: من أين نؤمن الغاز؟
خاص العهد منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة