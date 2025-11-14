يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-11-14 20:16
السوداني للرئيس الإيراني: نواصل السعي لتعزيز علاقاتنا في المجالات كافة 
اعتبر الرئيس الإيراني؛ مسعود بزشكيان، أنّ "إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة بشكل رائع وسلمي إنجاز قَيِّم ومصدر لتعزيز مصداقية وعظمة هذا الشعب الصديق والشقيق".

وأمل بزشكيان، خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنْ "تشهد الفترة المقبلة تَطوُّرًا في العلاقات والتعاون بينهما (إيران والعراق) في جميع المجالات بشكل أوثق وأعمق من ذي قبل"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "مهر". 

كما هنّأ الرئيس الإيراني رئيس الوزراء العراقي على فوزه في الانتخابات.

من جهته، اعتبر السوداني، أنّ الاتصال الهاتفي "دليل على عمق العلاقات الصادقة وحرص الأشقاء الإيرانيين على سعادة الشعب العراقي ونجاحه"، قائلًا: "هذه هي الانتخابات السادسة بعد تغيير النظام السياسي العراقي في عام 2003، وكانت انتخابات شفّافة وسلمية وناجحة في جميع أنحاء العراق".

واعتبر السوداني أنّ "أهم إنجاز لهذه الانتخابات هو أعلى مستوى من المشاركة الشعبية منذ عام 2015، ودليل على ازدياد الثقة بالنظام السياسي العراقي".

وأضاف: "في هذه الانتخابات، أثبت الشعب العراقي مرة أخرى التزامه بالتجربة والنظام الديمقراطي الذي حقّقه. نأمل بأنْ يكون لنتائج هذه الانتخابات أثر بنّاء على استمرار مَسيرة البِناء والتَقدُّم في العراق خلال السنوات الأخيرة".

كما أكّد رئيس الوزراء العراقي "مواصلة السعي خلال الفترة المقبلة إلى رفع مستوى العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع الأشقاء الإيرانيين في المجالات كافة".

الكلمات المفتاحية
العراق محمد شياع السوداني ايران بزشكيان
