يوم الشهيد 2025
منظمة أميركية: 25 بلدًا مدَّت "إسرائيل" بالنفط خلال حرب الإبادة على غزة

2025-11-14 22:14
قالت "أويل تشاينغ إنترناشونال" إنّ "الدول التي زوّدت "إسرائيل" بالوقود فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها".
كشف تقرير نشرته منظمة "أويل تشاينغ إنترناشونال" الأميركية غير الحكومية، أنّ "25 بلدًا زوّد "إسرائيل" بالنفط خلال حربها على قطاع غزة".

وذكَر التقرير الذي نُشر على هامش مؤتمر الأطراف الـ30 في البرازيل (كوب 30)، عن أنّ "أذربيجان وكازاخستان وفَّرتا 70 في المئة من شُحنات النفط الخام بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والأول من تشرين الأول/أكتوبر 2025".

وقال التقرير، إنّ "الدول التي زوّدت "إسرائيل" بالوقود خلال هذه الفترة، فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها".

وأضاف: "وُثق تواطؤ هذه الدول في هذا التقرير لتحميلها المسؤولية، وعليها أنْ تعترف بضلوعها في هذه الإبادة الجماعيةـ وأنْ تكف عن تواطئها".

كما فوَّضت المنظمة شركة الدراسات "داتا ديسك" تحليل التدفُّقات النفطية، حيث تم تحديد 323 شحنة خلال الفترة المذكورة، بإجمال كمية نفط بلغت 21.2 مليون طن.

وقال شادي خليل من المنظمة لصحافيين، إنّ "الدول تخاطر بأنْ تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفًا: "بينما يجتمع قادة العالم في "كوب 30"، تتكشَّف الروابط القاتلة بين موردي الوقود الأحفوري والصراعات الدولية".

من جهتها، اعتبرت الباحثة في حقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية في "المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن"؛ أيرين بيتروباولي، أنّ "الدول ملزَمة بالامتثال للأمر المؤقَّت الصادر عن "محكمة العدل الدولية" القاضي بـ"منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"".

ودعت بيتروباولي الدول إلى "الأخذ في الاعتبار أنّ مساعدتها، لا سيّما العسكرية، لـ"إسرائيل"، قد تجعلها عرضة لمخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وتحتلّ روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المصدِّرة للمنتجات النفطية المكرَّرة إلى "إسرائيل"، فيما تُعَدُّ الولايات المتحدة البلد الوحيد الذي يزوِّد "إسرائيل" بوقود "جي بي 8" المُخصَّص للطائرات العسكرية.

