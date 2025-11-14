يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي الصين تحذّر اليابان: ستمنون بهزيمة ساحقة إذا تجرّأتم على المخاطرة بشأن تايوان

لبنان

حزب الله ينظّم احتفالَين في الغازية وحارة صيدا إحياءً لـ
لبنان

حزب الله ينظّم احتفالَين في الغازية وحارة صيدا إحياءً لـ"يوم الشهيد" 

2025-11-14 23:13
الوزير السابق مصطفى بيرم: الشهداء رسموا خريطة الطريق نحو دولة قادرة على الدفاع عن سيادتها
41

نظّم حزب الله احتفالَيْن تكريميَّيْن لمناسبة "يوم الشهيد"، في بلدتَي الغازية وحارة صيدا، بحضور فعاليات وعلماء دين وممثّلين عن أحزاب لبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية، وحشد من الأهالي وعوائل الشهداء.

وعُرضَت في بداية الحفل مشاهد مصوّرة تُجسّد محطات من مسيرة الشهادة والمقاومة في لبنان.

ثم ألقى الوزير السابق، مصطفى بيرم كلمة في الاحتفالَيْن أكّد فيها "أهمية هذه المناسبة" التي وصفها بأنّها "أحد أعمدة الهوية الوطنية للمقاومة"، معتبرًا أنّ "دماء الشهداء لم تُقدَّم عبثًا، بل كانت ولا تزال السياج الحقيقي الذي يحمي لبنان وشعبه من العدوان والهيمنة".

وأشار بيرم إلى أنّ "الشهداء رسموا بِمُهَجهم خريطة الطريق نحو دولة قوية منيعة قادرة على الدفاع عن قرارها وسيادتها".

كما لفت الانتباه إلى أنّ "التحدّيات الراهنة في المنطقة تستدعي المزيد من الوعي والوحدة".

وبينما أكّد أنّ "المقاومة تبقى خيارًا راسخًا في وجدان اللبنانيين"، شدّد بيرم على أنّ "الوفاء للشهداء يكون بالثبات على مبادئهم والالتزام بِقِيَمهم، وبحماية المجتمع من كل أشكال الاستهداف السياسي والأمني والإعلامي".

واختُتم الحفلان بتقديم باقات الورد إلى عوائل الشهداء والتقاط الصور التذكارية معها. 

الكلمات المفتاحية
حزب الله يوم الشهيد صيدا الغازية
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله ينظّم احتفالَين في الغازية وحارة صيدا إحياءً لـ
حزب الله ينظّم احتفالَين في الغازية وحارة صيدا إحياءً لـ"يوم الشهيد" 
لبنان منذ ساعة
بالصور| حفل افتتاح الفيلم القصير
بالصور| حفل افتتاح الفيلم القصير "من روحنا"
لبنان منذ 3 ساعات
انتهاء المرحلة الأولى من تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبدة 
انتهاء المرحلة الأولى من تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في العبدة 
لبنان منذ 5 ساعات
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة غازي عباس طليس في بريتال 
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة غازي عباس طليس في بريتال 
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
حزب الله ينظّم احتفالَين في الغازية وحارة صيدا إحياءً لـ
حزب الله ينظّم احتفالَين في الغازية وحارة صيدا إحياءً لـ"يوم الشهيد" 
لبنان منذ ساعة
"من روحنا".. عرض توثيقي يُحاكي سيرة سيد شهداء الأمة
خاص العهد منذ ساعتين
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة غازي عباس طليس في بريتال 
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة غازي عباس طليس في بريتال 
لبنان منذ 6 ساعات
إحياء يوم الشهيد بمراسم خاصة عند أضرحة الشهداء في مشغرة
إحياء يوم الشهيد بمراسم خاصة عند أضرحة الشهداء في مشغرة
لبنان منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة