نظّم حزب الله احتفالَيْن تكريميَّيْن لمناسبة "يوم الشهيد"، في بلدتَي الغازية وحارة صيدا، بحضور فعاليات وعلماء دين وممثّلين عن أحزاب لبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية، وحشد من الأهالي وعوائل الشهداء.

وعُرضَت في بداية الحفل مشاهد مصوّرة تُجسّد محطات من مسيرة الشهادة والمقاومة في لبنان.

ثم ألقى الوزير السابق، مصطفى بيرم كلمة في الاحتفالَيْن أكّد فيها "أهمية هذه المناسبة" التي وصفها بأنّها "أحد أعمدة الهوية الوطنية للمقاومة"، معتبرًا أنّ "دماء الشهداء لم تُقدَّم عبثًا، بل كانت ولا تزال السياج الحقيقي الذي يحمي لبنان وشعبه من العدوان والهيمنة".

وأشار بيرم إلى أنّ "الشهداء رسموا بِمُهَجهم خريطة الطريق نحو دولة قوية منيعة قادرة على الدفاع عن قرارها وسيادتها".

كما لفت الانتباه إلى أنّ "التحدّيات الراهنة في المنطقة تستدعي المزيد من الوعي والوحدة".

وبينما أكّد أنّ "المقاومة تبقى خيارًا راسخًا في وجدان اللبنانيين"، شدّد بيرم على أنّ "الوفاء للشهداء يكون بالثبات على مبادئهم والالتزام بِقِيَمهم، وبحماية المجتمع من كل أشكال الاستهداف السياسي والأمني والإعلامي".

واختُتم الحفلان بتقديم باقات الورد إلى عوائل الشهداء والتقاط الصور التذكارية معها.

الكلمات المفتاحية