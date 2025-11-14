حذّر المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية؛ جيانغ بين، اليابان من "هزيمة ساحقة إذا تجرّأت على المخاطرة بشأن مسألة تايوان".

وقال بين، في مؤتمر صحافي عقده في بكين، الجمعة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إنّ "التصريحات المضلِّلة بشأن تايوان والتي أدلت بها الزعيمة اليابانية (رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي) تُشكّل تدخّلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكًا خطيرًا لمبدأ صين واحدة ولروح الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان وللأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية".

واعتبر أنّ "هذه التصريحات شكّلت تحدّيًا للنظام الدولي لما بعد الحرب، وأرسلت إشارات خطأ للغاية إلى القوى الانفصالية الساعية لما يُسمّى "استقلال تايوان""، مضيفًا أنّ "هذه التصريحات فاضحة في طبيعتها ولها آثار سلبية للغاية، فضلًا عن كونها غير مسؤولة وخطيرة للغاية".

كما شدّد على أنّ "مسألة تايوان شأن داخلي صيني بحت، ولا تقبل أيّ تدخُّل خارجي".

وحذّر من أنّه "إذا أخفق الجانب الياباني في استخلاص الدروس من التاريخ وتجرّأ على المخاطرة أو حتى استخدم القوّة للتدخّل في مسألة تايوان، فلن يُمنَى إلّا بهزيمة ساحقة أمام جيش التحرير الشعبي الصيني ذي الإرادة الصلبة، وسيدفع ثمنًا باهظًا".

وكانت رئيسة وزراء اليابان قد قالت، الأسبوع الماضي أمام برلمان بلادها، إنّ "قوات الدفاع الذاتي اليابانية قد تمارس حق الدفاع الجماعي عن النفس إذا استخدم البر الرئيسي الصيني قوات عسكرية ضد تايوان".

وفي سياق متصل، استدعى نائب وزير الخارجية الصينية؛ سون ويدونغ، أمس الخميس، السفير الياباني في بكين كينجي كاناسوغي، وأبدى "احتجاجًا شديدًا على التصريحات الخطأ التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن الصين"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".

الكلمات المفتاحية