يوم الشهيد 2025
حزب الله يقيم احتفالًا تكريميًا لشهداء بلدة صديقين
2025-11-15 12:50
في أجواء يوم الشهيد وتخليدًا للدماء الزاكية ووفاءً للنهج الحسيني المقاوم، أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة صديقين الجنوبية، بحضور علماء دين وفعاليات وشخصيات وحشود من أهالي البلدة وعوائل الشهداء.

وبعد آيات من القرآن الكريم، والنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، كانت فقرة خاصة من تنفيذ فوج الرسول الأكرم (ص) في كشافة الامام المهدي (عج)، وفلاش إعلامي من وحي المناسبة، فيما ألقى معاون مسؤول منطقة جبل عامل الأولى فضيلة الشيخ أحمد مراد كلمة من وحي المناسبة، وتليت السيرة الحسينية.

