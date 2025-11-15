أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني إلى أن لبنان يقع حاليًا تحت تأثير منخفض جوي متمركز شمال تركيا، يحمل معه كتلًا هوائية باردة نسبيًا تؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية.

وأوضحت الدائرة أن هذا المنخفض يتسبب بأمطار غزيرة أحيانًا، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، إضافة إلى تساقط الثلوج ابتداءً من ارتفاع 2200 متر وما فوق، ويستمر تأثيره حتى صباح الأحد، ليعود بعدها الطقس إلى الاستقرار تدريجيًا مع ارتفاع الحرارة.

وأفادت الدائرة بأن طقس اليوم السبت 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 سيكون غائمًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل مقابل انخفاضها في الجبال والداخل.

وتشهد البلاد أمطارًا متفرقة تشتد في الفترة الصباحية مع رياح ناشطة تصل سرعتها إلى نحو 40 كلم/ساعة ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر، على أن تتخلل النهار بعض الانفراجات، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، وتخف حدّة الأمطار ليلًا مع بداية تحسن الطقس.

كما ذكرت الدائرة أن طقس الأحد سيكون غائمًا جزئيًا مع ضباب صباحي على المرتفعات، ترتفع خلاله درجات الحرارة نهارًا رغم بقائها دون معدلاتها الموسمية، بالتوازي مع انخفاض في نسبة الرطوبة.

وأضافت أن الاثنين يشهد طقسًا صافياً إجمالًا مع ارتفاع في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية، مع بقاء الرطوبة منخفضة، في حين يستمر الثلاثاء بطقس صافٍ وارتفاع إضافي في الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، مع استمرار تدني نسبة الرطوبة.

