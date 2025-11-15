يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
القصيفي يتحدّث لـ "العهد" عن مواقف الرئيس بري خلال لقائه نقابة المحررين

2025-11-15 13:59
كشف نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان جيدًا وإيجابيًا ومفيدًا، لافتًا إلى أنّه أضاء على أمور مهمة، كما عكس موقف الرئيس من آخر التطورات.

وفي حديثه لموقع "العهد"، أضاف القصيفي أن الرئيس بري شدد على أنه ليس مع التفاوض السياسي مع العدو الصهيوني، بل مع التفاوض التقني عبر لجنة "الميكانيزم"، موضحًا أنّ أي تفاوض سياسي غير وارد، من دون ممانعة لبنان تطعيم المدنيين في المحادثات عبر "الميكانيزم".

وبحسب القصيفي، عبّر الرئيس بري عن عدم علمه ما إذا كانت البلاد تتجه إلى حرب أم لا، لافتًا إلى أن الجيش يقوم بواجباته في الجنوب، في حين أن حزب الله التزم بوقف إطلاق النار ولم يخرقه برصاصة، في حين يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته.

كما بين الرئيس بري خلال اللقاء، أن مزاعم تهريب السلاح من البحر أو البر أو الجو كاذبة ولا صحة لها، بحسب القصيفي.

وأشار القصيفي إلى أن رئيس مجلس النواب دعا إلى الوحدة اللبنانية وإلى الحوار بين جميع المكونات، معتبرًا أنهما الأساس في مواجهة التحديات، مؤكدًا ضرورة وحدة اللبنانيين من أجل خروج "إسرائيل" من لبنان.

وتابع القصيفي أن موضوع الودائع كان أيضًا محور نقاش خلال اللقاء، حيث جدد الرئيس بري تأكيده على أن الودائع مقدسة، وقال: "منذ بداية الأزمة قلت إن الودائع مقدّسة"، مشددًا على حق المودعين في استعادة ودائعهم كاملة.

كما تطرق الرئيس بري، وفقًا للقصيفي، إلى "الموقف الفرنسي الجيّد تجاه لبنان"، مشيرًا في سياق آخر إلى أن قانون الحكومة بموضوع الانتخابات النيابية لم يصل إليه بعد، مشددًا على أن الانتخابات ستجري في موعدها ولا تأجيل ولا تمديد.

لبنان نبيه بري نقابة محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي
