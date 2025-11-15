يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تُعلن عن استلام 15 جثمانًا لشهداء
2025-11-15 14:33
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استلام 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم يوم أمس الجمعة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 330 جثمانًا.

وقالت الوزارة :"تم التعرف حتى الآن على 97 جثمانًا من أصل 330 جثمانًا، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال".

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

فلسطين المحتلة غزة
