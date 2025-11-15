أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 15/11/2025، أن مجموعة قوات "الشرق" تمكنت من السيطرة على بلدة يابلونوفكا في مقاطعة زابوروجيه، لتصبح تاسع مركز سكني تستعيده هذه القوات منذ بداية الشهر الحالي.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية تكبّدت خلال معركة تحرير البلدة خسائر كبيرة في الأفراد، إضافة إلى تدمير أكثر من عشر مركبات، بينما تواصل القوات الروسية التقدم داخل خطوط الدفاع الأوكرانية في محور غولياي-بوليه، حيث سيطرت على منطقة دفاعية جديدة تتجاوز مساحتها ستة كيلومترات مربعة.

وفي تقريرها اليومي، أفادت الوزارة الروسية بأن قواتها في محور كوبيانسك بخاركوف قضت على نحو خمسين جندياً أوكرانياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأحبطت هجومين مضادين كانت كييف تهدف من خلالهما إلى فك الحصار عن وحداتها المحاصرة.

أما في دونيتسك، فتواصل الوحدات الروسية عملياتها ضد التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في محور كراسنوارميسك، وقد بدأت بالفعل بتطهير قرية روفنويه، وسط صد سبع محاولات أوكرانية لرفع الحصار، انتهت – وفق التقرير – بمقتل نحو 270 عسكرياً أوكرانياً.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة بلغ نحو 1315 جندياً، موزعين على مختلف محاور القتال، حيث سجلت منطقة مسؤولية قوات "الشمال" في سومي وخاركوف أكثر من مئتي قتيل، بينما خسرت كييف نحو 220 جندياً في محور قوات "الغرب" بخاركوف، وحوالي 230 آخرين ضمن مسؤولية قوات "الجنوب" في دونيتسك.

كما قدّرت الوزارة الروسية خسائر القوات الأوكرانية بنحو 495 جندياً في نطاق قوات "الوسط" في دونيتسك، وقرابة 265 جندياً في مناطق عمليات قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، إضافة إلى 85 جندياً في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه وخيرسون.

وأضاف التقرير أن الضربات الروسية استهدفت مطاراً عسكرياً وموقعاً حيوياً للبنية التحتية للطاقة يدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، إلى جانب ورشة لإنتاج الزوارق المسيرة، ومواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومراكز اتصال تابعة للاستخبارات العسكرية، فضلاً عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية و"المرتزقة" الأجانب في أكثر من 150 منطقة.

وأشار كذلك إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع قنابل جوية موجهة و247 طائرة مسيّرة خلال الساعات الأخيرة، في وقت تؤكد موسكو استمرار عملياتها العسكرية على مختلف المحاور.

الكلمات المفتاحية