أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، أن ناقلة نفط تُدعى Talara وترفع علم جزر مارشال، وتحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية، قد تم احتجازها بواسطة وحدات التدخل السريع التابعة لهذه القوة جنوب شرق البلاد؛ مؤكدة بأن هذا الإجراء يأتي في سياق "حماية مصالح وموارد الشعب الإيراني".

ووفقًا لهذا البيان، فقد جرى احتجاز الناقلة Talara، عند الساعة 7:30 من صباح يوم أمس (الجمعة 14/11/2025)، وذلك بناءً على إيعاز قضائي، لافتًا إلى أن السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة، حيث جرى تعقّبها ثم اقتيادها إلى المرسى لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمخالفات.

وأكد سلاح البحر التابع للحرس الثوري، في بيانه، أن هذا الإجراء يأتي في إطار المهام القانونية الموكلة إليه، ومن أجل حماية المصالح والموارد الوطنية؛ مبيّنًا أن عملية فحص الحمولة والوثائق أظهرت بشكل واضح أن السفينة كانت تحمل شحنة غير مصرّح بها.

المصدر :

الكلمات المفتاحية