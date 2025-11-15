يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي انتخاب إيران لعضوية أربع لجان رئيسة في اليونسكو

عربي ودولي

إيران: بحرية الحرس الثوري تعلن احتجاز ناقلة نفط جنوب شرق البلاد
عربي ودولي

إيران: بحرية الحرس الثوري تعلن احتجاز ناقلة نفط جنوب شرق البلاد

2025-11-15 16:19
68

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، أن ناقلة نفط تُدعى Talara وترفع علم جزر مارشال، وتحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية، قد تم احتجازها بواسطة وحدات التدخل السريع التابعة لهذه القوة جنوب شرق البلاد؛ مؤكدة بأن هذا الإجراء يأتي في سياق "حماية مصالح وموارد الشعب الإيراني".

ووفقًا لهذا البيان، فقد جرى احتجاز الناقلة Talara، عند الساعة 7:30 من صباح يوم أمس (الجمعة 14/11/2025)، وذلك بناءً على إيعاز قضائي، لافتًا إلى أن السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة، حيث جرى تعقّبها ثم اقتيادها إلى المرسى لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمخالفات.

وأكد سلاح البحر التابع للحرس الثوري، في بيانه، أن هذا الإجراء يأتي في إطار المهام القانونية الموكلة إليه، ومن أجل حماية المصالح والموارد الوطنية؛ مبيّنًا أن عملية فحص الحمولة والوثائق أظهرت بشكل واضح أن السفينة كانت تحمل شحنة غير مصرّح بها.

المصدر :
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران منظمة الدفاع المدني الايرانية الخارجية الايرانية
إقرأ المزيد
المزيد
إيران: بحرية الحرس الثوري تعلن احتجاز ناقلة نفط جنوب شرق البلاد
إيران: بحرية الحرس الثوري تعلن احتجاز ناقلة نفط جنوب شرق البلاد
عربي ودولي منذ 4 ساعات
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة يابلونوفكا: كبدنا القوات الأوكرانية خسائر واسعة
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة يابلونوفكا: كبدنا القوات الأوكرانية خسائر واسعة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
الصين تحذّر اليابان: ستمنون بهزيمة ساحقة إذا تجرّأتم على المخاطرة بشأن تايوان
الصين تحذّر اليابان: ستمنون بهزيمة ساحقة إذا تجرّأتم على المخاطرة بشأن تايوان
عربي ودولي منذ 21 ساعة
منظمة أميركية: 25 بلدًا مدَّت
منظمة أميركية: 25 بلدًا مدَّت "إسرائيل" بالنفط خلال حرب الإبادة على غزة
عربي ودولي منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
طهران تستضيف مؤتمرًا دوليًّا لبحث الهجوم على القانون الدولي وتداعيات العدوان الأخير
طهران تستضيف مؤتمرًا دوليًّا لبحث الهجوم على القانون الدولي وتداعيات العدوان الأخير
إيران منذ 3 ساعات
انتخاب إيران لعضوية أربع لجان رئيسة في اليونسكو
انتخاب إيران لعضوية أربع لجان رئيسة في اليونسكو
إيران منذ 4 ساعات
إيران: بحرية الحرس الثوري تعلن احتجاز ناقلة نفط جنوب شرق البلاد
إيران: بحرية الحرس الثوري تعلن احتجاز ناقلة نفط جنوب شرق البلاد
عربي ودولي منذ 4 ساعات
الصحف الإيرانية: الانتخابات العراقية صفعة لمحور واشنطن وتل أبيب
الصحف الإيرانية: الانتخابات العراقية صفعة لمحور واشنطن وتل أبيب
إيران منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة