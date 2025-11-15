يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي طهران تستضيف مؤتمرًا دوليًّا لبحث الهجوم على القانون الدولي وتداعيات العدوان الأخير

إيران

انتخاب إيران لعضوية أربع لجان رئيسة في اليونسكو
إيران

انتخاب إيران لعضوية أربع لجان رئيسة في اليونسكو

2025-11-15 16:31
66

تمكّنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تم ترشيحها لعضوية عدد من الهيئات التنفيذية والعلمية لمنظمة التربية والعلوم والثقافة في الأمم المتحدة (اليونسكو) من أن تصبح عضوًا في أربع لجان رئيسة للمنظمة بموافقة الدول الأعضاء، وذلك في الأيام الأخيرة من الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في سمرقند.

واختیرت الجمهورية الإسلامية الإیرانیة لعضوية اللجنة القانونية (Legal Committee)، واللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا (IBC)، واللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع (ICPRCP)، واللجنة الحكومية الدولية لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية (MOST).

وجاءت هذه الاختيارات نتيجة للتشاور والتنسيق المشترك بين اللجنة الوطنية الإيرانية لليونسكو ووزارة الخارجية والمكتب التمثيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليونسكو والأجهزة المختلفة للمنظمة، وهي تخلق مكانة مهمّة للبلاد في مجالات القانون وأخلاقيات البيولوجيا وحماية التراث الثقافي وصنع السياسات الاجتماعية.

وتؤدي الوظيفة العالمية لهذه اللجان دورًا حاسمًا في تطوير المعايير الدولية، والمشورة العلمية، والوساطة الثقافية، وربط البحوث الاجتماعية بصنع السياسات، وهي قضية يمكن أن توفر قدرات وفرصًا جديدة لإيران.

واختتم المؤتمر العام لليونسكو أعماله يوم الخميس 13 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد نحو أسبوعين من النشاط المكثف.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الأمم المتحدة الثقافة
إقرأ المزيد
المزيد
طهران تستضيف مؤتمرًا دوليًّا لبحث الهجوم على القانون الدولي وتداعيات العدوان الأخير
طهران تستضيف مؤتمرًا دوليًّا لبحث الهجوم على القانون الدولي وتداعيات العدوان الأخير
إيران منذ 3 ساعات
انتخاب إيران لعضوية أربع لجان رئيسة في اليونسكو
انتخاب إيران لعضوية أربع لجان رئيسة في اليونسكو
إيران منذ 4 ساعات
الصحف الإيرانية: الانتخابات العراقية صفعة لمحور واشنطن وتل أبيب
الصحف الإيرانية: الانتخابات العراقية صفعة لمحور واشنطن وتل أبيب
إيران منذ 9 ساعات
بزشكيان: نجاح الانتخابات يُعزّز مصداقية الشعب العراقي 
بزشكيان: نجاح الانتخابات يُعزّز مصداقية الشعب العراقي 
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
طهران تستضيف مؤتمرًا دوليًّا لبحث الهجوم على القانون الدولي وتداعيات العدوان الأخير
طهران تستضيف مؤتمرًا دوليًّا لبحث الهجوم على القانون الدولي وتداعيات العدوان الأخير
إيران منذ 3 ساعات
انتخاب إيران لعضوية أربع لجان رئيسة في اليونسكو
انتخاب إيران لعضوية أربع لجان رئيسة في اليونسكو
إيران منذ 4 ساعات
إيران: بحرية الحرس الثوري تعلن احتجاز ناقلة نفط جنوب شرق البلاد
إيران: بحرية الحرس الثوري تعلن احتجاز ناقلة نفط جنوب شرق البلاد
عربي ودولي منذ 4 ساعات
الصحف الإيرانية: الانتخابات العراقية صفعة لمحور واشنطن وتل أبيب
الصحف الإيرانية: الانتخابات العراقية صفعة لمحور واشنطن وتل أبيب
إيران منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة