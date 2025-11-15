تمكّنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تم ترشيحها لعضوية عدد من الهيئات التنفيذية والعلمية لمنظمة التربية والعلوم والثقافة في الأمم المتحدة (اليونسكو) من أن تصبح عضوًا في أربع لجان رئيسة للمنظمة بموافقة الدول الأعضاء، وذلك في الأيام الأخيرة من الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في سمرقند.

واختیرت الجمهورية الإسلامية الإیرانیة لعضوية اللجنة القانونية (Legal Committee)، واللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا (IBC)، واللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع (ICPRCP)، واللجنة الحكومية الدولية لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية (MOST).

وجاءت هذه الاختيارات نتيجة للتشاور والتنسيق المشترك بين اللجنة الوطنية الإيرانية لليونسكو ووزارة الخارجية والمكتب التمثيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليونسكو والأجهزة المختلفة للمنظمة، وهي تخلق مكانة مهمّة للبلاد في مجالات القانون وأخلاقيات البيولوجيا وحماية التراث الثقافي وصنع السياسات الاجتماعية.

وتؤدي الوظيفة العالمية لهذه اللجان دورًا حاسمًا في تطوير المعايير الدولية، والمشورة العلمية، والوساطة الثقافية، وربط البحوث الاجتماعية بصنع السياسات، وهي قضية يمكن أن توفر قدرات وفرصًا جديدة لإيران.

واختتم المؤتمر العام لليونسكو أعماله يوم الخميس 13 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد نحو أسبوعين من النشاط المكثف.

