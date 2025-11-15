استقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الفريق الطبي اللبناني الذي وصل من مدينة ديترويت الأميركية لتنفيذ مبادرة إنسانية تشمل إجراء عمليات جراحية مجانية في العظام لعدد من المرضى اللبنانيين من ذوي الفئات الهشة. المبادرة أطلقها الطبيب اللبناني الاختصاصي في جراحة العظام الدكتور حسين درويش، ونفّذتها جمعية العرب الأميركيين غير النفعية برئاسة أسامة السبلاني، بدعم من شركة "سترايكر" الأميركية التي قدّمت المستلزمات والمغروسات الطبية اللازمة.

وقام الوزير ناصر الدين بتسليم السيد السبلاني وأعضاء الوفد شهادات تقدير، تقديرًا لجهودهم في القدوم إلى لبنان وتقديم خبراتهم ومهاراتهم لتوفير علاج مجاني لعدد من المرضى من أبناء وطنهم.

ونوّه وزير الصحة العامة بأهمية هذه المبادرة التي "تعكس موقفًا إنسانيًا نبيلًا"، وتؤكّد الدور الإيجابي الذي يلعبه الاغتراب اللبناني، والذي "أثبت مرة جديدة أنه يشكّل رافعة للوطن في أصعب الظروف".

ودعا ناصر الدين الأطباء اللبنانيين المنتشرين حول العالم والراغبين في تقديم مبادرات إنسانية طبية إلى التواصل مع وزارة الصحة، مؤكدًا أنّ الوزارة تمد يدها للجميع من أجل خدمة المواطنين وتقديم الدعم اللازم.

يُذكر أنّ الفريق الطبي أجرى سلسلة من العمليات الجراحية المجانية في مستشفيي بعلبك والنبطية الحكوميين، ما أسهم في تمكين عدد من المرضى من الحصول على الرعاية الصحية المتخصصة دون أي كلفة.

