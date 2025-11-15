تعظيمًا للشهداء الأبرار وتخليدًا لتضحياتهم، وفي أجواء يوم شهيد حزب الله، أقامت حوزة الإمام المنتظر (عج) في بعلبك احتفالًا تكريميًا لشهدائها الذين قضوا على طريق القدس، تحت عنوان "رسالة وشهادة".

أقيم الحفل في قاعة الشهيد السيد عباس الموسوي (قده) في منطقة العسيرة قرب مسجد الإمام علي عليه السلام، بحضور عوائل الشهداء وفعاليات حزبية وبلدية ودينية واجتماعية.

استهلّ البرنامج بتلاوة من القرآن الكريم، تلتها كلمة لعوائل الشهداء، قبل أن يلقي رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله؛ الشيخ محمد يزبك كلمة المناسبة، مؤكدًا أن "زمام الحرب اليوم هو بيد العدو "الإسرائيلي"، فيما كانت المقاومة دائمًا في موقع الردع والوفاء بالتزاماتها"، مشددًا على أن استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" يقابله صمت رسمي مطبق من الدولة التي غابت عن مسؤولياتها تجاه ما يجري.

وأشار الشيخ يزبك إلى أن صبر المقاومة طويل، لافتًا إلى تمسّك بعض الفرقاء بخيار الحلول الدبلوماسية دون أن يجرؤوا حتى على تقديم شكوى أو المطالبة بانعقاد مجلس الأمن.

وأضاف أن "السلاح موجود لدى الجميع"، وأن "المواقف والقرارات الأخيرة لبعض الدول لم تكن سوى استجابة لضغوط أميركية و"إسرائيلية" وعربية، حتى لو أدت تلك المواقف إلى استخدام القوة ضد شعوبنا"، معتبرًا أن العدو عبّر عن ارتياحه لهذه القرارات وأعلن استعداده لتقديم الدعم لها، مستشهدًا بتصريحات باراك: "استفيدوا من الفرصة قبل أن نتحرّك".

وفي المقابل، شدد يزبك على أن المقاومة وبيئتها الحاضنة واجهت كل التهديدات بالثبات على عهد الشهداء، وأثبتت رسائلها للجميع أنها لم تضعف، بل ازدادت قوة وصلابة.

واختتم الحفل بتقديم الدروع التكريمية لعوائل الشهداء تقديرًا لتضحياتهم المباركة.

