يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي بعلبك تحيي الذكرى السنوية الأولى لشهيدي الدفاع المدني على طريق القدس

لبنان

افتتاح معرض
لبنان

افتتاح معرض "محط رحال العاشقين" في مرقد الشهيد الهاشمي في دير قانون النهر

2025-11-15 17:49
ناصر: في لبنان هناك من يأخذ قرارات عشوائية وارتجالية متذرعًا بأنه يتعرّض للضغوط الخارجية، وجزء ممن يشاركوننا الهوية الوطنية يتآمرون علينا
61

في أجواء يوم شهيد حزب الله وبرعاية مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، افتتحت الهيئات النسائية معرض "محط رحال العاشقين" في مرقد الأمين العام لحزب الله الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض) في بلدة ديرقانون النهر، الذي يتضمن بانوراما فنية تحتضن آثار شهداء وزوايا حرفية وغيرها.

حفل الافتتاح الذي شارك فيه إلى جانب ناصر، رئيس بلدية دير قانون النهر علي قصير، فعاليات وشخصيات وعائلات شهداء، افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى ناصر كلمة ذكّر فيها ببعض الظروف التي كانت قائمة عندما نفذ الشهيد أحمد قصير عمليته البطولية التي شكّلت فاتحة لزمن الاستشهاديين، مشيرًا إلى أنه "استطاع بجسده أن يحوّل مجرى التاريخ آنذاك، وأن يقلب المعادلة التي كانت تهدف إلى تغيير منطقة الشرق الأوسط، كما واستطاع هو وإخوته في ما بعد أن يفرضوا على العدوّ "الإسرائيلي" الاندحار والانـسحاب، وهذا ما حصل".

وقال الحاج ناصر: "الواقع الحاضر في الجنوب لن يدوم، فنحن أصحاب الأرض وأهلها، ونحن أصحاب الإرادة ومن يملكها، وعلى الدولة القيام بدورها في تحرير الأرض وفي إعادة الناس إلى بيوتهم، ونحن نملك الحق وفق المعايير الإلهية والدولية والقانونية ووفق كلّ الأعراف، في أن ندافع عن أنفسنا".

وأضاف ناصر: "من هنا نقول لسيد شهداء الأمة رضوان الله تعالى عليه، أننا لن نخذلك ولن نتراجع ولن نستكين مهما بلغت التضحيات ومهما تعرّضنا من ضغوط، وأننا سنبقى على نهجك ونحقق أحلامك وأهدافك، كما ونقول للسيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، أنت الذي بنيت كثيرًا في هذه المنطقة، وأنت من أسس قواعد للمقاومة ولمجتمع المقاومة، نعاهدك بأننا سنبقى الأوفياء العاملين على حفظ المقاومة ومجتمعها، وأننا لن نتراجع مهما فعلوا وهدّدوا وتوعّدوا".

وتابع ناصر: "نجد مع الأسف جزءًا في هذا البلد يتآمرون علينا مع أعدائنا، والبعض ممن هم في السلطة أيضًا يتذرّعون بأنه يتعرّضون للضغوطات الخارجية، ويأخذون قرارات عشوائية وارتجالية خشية من تلك التهديدات، فها نحن نرى حقيقة السيادة التي يتحدثون عنها".

وسأل ناصر "أين تلك السيادة وأين هو الاستقلال؟ وهل تكون السيادة بارتضاء الاحتلال، والاستقلال يكون بخضوع القرار السياسي للسطوة الأميركية؟" 

وأضاف "هؤلاء سيأخذون البلد إلى الخراب بسبب قراراتهم الارتجالية الخاضعة للضغوط الخارجية، ومن يخضع للضغوط الخارجية ويعجز عن مقاومتها والتصدي لها، هذا يعني أنه مرتهنٌ للخارج الذي يملي عليه ولا يمثل السيادة الوطنية".

وشدد ناصر على أن "أحدًا لا يستطيع أن يتغلب علينا طالما أننا أصحاب إرادة، ونحمل ثقافة الشهادة وثقافة الحسين وزينب وعلي عليهم السلام، وثقافة الإمام الخميني والسيد حسن نصر الله رضوان الله عليهما"، وقال "لنا في جبل عامل تاريخًا طويلًا من المقاومة ومن التحدّي والغلبة، وقد مضت آلاف السنين وبقينا هنا رغم كلّ التحديات وكلّ الاحتلالات، وسنبقى إن شاء الله، راسخين ثابتين منتصرين".

 

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين يوم الشهيد الهيئات النسائية في حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كلّ الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار
وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كلّ الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار
لبنان منذ 15 دقيقة
عز الدين استقبل وفدًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: لن نرفع راية الاستسلام
عز الدين استقبل وفدًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: لن نرفع راية الاستسلام
لبنان منذ ساعة
عون يطلب رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد
عون يطلب رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد "إسرائيل" لتجاوزها الخط الأزرق بجدار إسمنتي
لبنان منذ ساعتين
بعلبك تحيي الذكرى السنوية الأولى لشهيدي الدفاع المدني على طريق القدس
بعلبك تحيي الذكرى السنوية الأولى لشهيدي الدفاع المدني على طريق القدس
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بعلبك تحيي الذكرى السنوية الأولى لشهيدي الدفاع المدني على طريق القدس
بعلبك تحيي الذكرى السنوية الأولى لشهيدي الدفاع المدني على طريق القدس
لبنان منذ ساعتين
افتتاح معرض
افتتاح معرض "محط رحال العاشقين" في مرقد الشهيد الهاشمي في دير قانون النهر
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يقيم احتفالًا تكريميًا لشهداء بلدة صديقين
حزب الله يقيم احتفالًا تكريميًا لشهداء بلدة صديقين
لبنان منذ 7 ساعات
رسالةُ وفاءٍ لسيد شهداء الأمة: مثله لا يرحلُ إلّا شهيدًا
رسالةُ وفاءٍ لسيد شهداء الأمة: مثله لا يرحلُ إلّا شهيدًا
خاص العهد منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة