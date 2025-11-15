في أجواء يوم شهيد حزب الله وبرعاية مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، افتتحت الهيئات النسائية معرض "محط رحال العاشقين" في مرقد الأمين العام لحزب الله الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض) في بلدة ديرقانون النهر، الذي يتضمن بانوراما فنية تحتضن آثار شهداء وزوايا حرفية وغيرها.

حفل الافتتاح الذي شارك فيه إلى جانب ناصر، رئيس بلدية دير قانون النهر علي قصير، فعاليات وشخصيات وعائلات شهداء، افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى ناصر كلمة ذكّر فيها ببعض الظروف التي كانت قائمة عندما نفذ الشهيد أحمد قصير عمليته البطولية التي شكّلت فاتحة لزمن الاستشهاديين، مشيرًا إلى أنه "استطاع بجسده أن يحوّل مجرى التاريخ آنذاك، وأن يقلب المعادلة التي كانت تهدف إلى تغيير منطقة الشرق الأوسط، كما واستطاع هو وإخوته في ما بعد أن يفرضوا على العدوّ "الإسرائيلي" الاندحار والانـسحاب، وهذا ما حصل".

وقال الحاج ناصر: "الواقع الحاضر في الجنوب لن يدوم، فنحن أصحاب الأرض وأهلها، ونحن أصحاب الإرادة ومن يملكها، وعلى الدولة القيام بدورها في تحرير الأرض وفي إعادة الناس إلى بيوتهم، ونحن نملك الحق وفق المعايير الإلهية والدولية والقانونية ووفق كلّ الأعراف، في أن ندافع عن أنفسنا".

وأضاف ناصر: "من هنا نقول لسيد شهداء الأمة رضوان الله تعالى عليه، أننا لن نخذلك ولن نتراجع ولن نستكين مهما بلغت التضحيات ومهما تعرّضنا من ضغوط، وأننا سنبقى على نهجك ونحقق أحلامك وأهدافك، كما ونقول للسيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، أنت الذي بنيت كثيرًا في هذه المنطقة، وأنت من أسس قواعد للمقاومة ولمجتمع المقاومة، نعاهدك بأننا سنبقى الأوفياء العاملين على حفظ المقاومة ومجتمعها، وأننا لن نتراجع مهما فعلوا وهدّدوا وتوعّدوا".

وتابع ناصر: "نجد مع الأسف جزءًا في هذا البلد يتآمرون علينا مع أعدائنا، والبعض ممن هم في السلطة أيضًا يتذرّعون بأنه يتعرّضون للضغوطات الخارجية، ويأخذون قرارات عشوائية وارتجالية خشية من تلك التهديدات، فها نحن نرى حقيقة السيادة التي يتحدثون عنها".

وسأل ناصر "أين تلك السيادة وأين هو الاستقلال؟ وهل تكون السيادة بارتضاء الاحتلال، والاستقلال يكون بخضوع القرار السياسي للسطوة الأميركية؟"

وأضاف "هؤلاء سيأخذون البلد إلى الخراب بسبب قراراتهم الارتجالية الخاضعة للضغوط الخارجية، ومن يخضع للضغوط الخارجية ويعجز عن مقاومتها والتصدي لها، هذا يعني أنه مرتهنٌ للخارج الذي يملي عليه ولا يمثل السيادة الوطنية".

وشدد ناصر على أن "أحدًا لا يستطيع أن يتغلب علينا طالما أننا أصحاب إرادة، ونحمل ثقافة الشهادة وثقافة الحسين وزينب وعلي عليهم السلام، وثقافة الإمام الخميني والسيد حسن نصر الله رضوان الله عليهما"، وقال "لنا في جبل عامل تاريخًا طويلًا من المقاومة ومن التحدّي والغلبة، وقد مضت آلاف السنين وبقينا هنا رغم كلّ التحديات وكلّ الاحتلالات، وسنبقى إن شاء الله، راسخين ثابتين منتصرين".

الكلمات المفتاحية