بعلبك تحيي الذكرى السنوية الأولى لشهيدي الدفاع المدني على طريق القدس

2025-11-15 17:55
بلال الموسوي - مراسل

أحيا الأهالي والفعاليات الاجتماعية والدينية في مدينة بعلبك، في حسينية مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (ع)، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد العاملَيْن في الدفاع المدني الشهيدين علي محمد نون ومحمد عبد الكريم نون، اللذين ارتقيا خلال تأديتهما واجبهما الإنساني في خدمة المجتمع على طريق القدس.

وشهدت المناسبة حضورًا واسعًا لعوائل الشهداء، ووفود من الفعاليات البلدية والاجتماعية والدينية، إلى جانب حشد كبير من أبناء المنطقة الذين جاؤوا للتعبير عن وفائهم لنهج الشهادة وتقديرهم للدور الإنساني الذي قدّمه الشهيدان في مسيرة عملهما.

افتتح الحفل بتلاوة مباركة من آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة مسؤول العمل الاجتماعي في حزب الله الشيخ علي فرحات الذي أكد في كلمته على عظمة الشهادة ومكانة الشهداء الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الإنسان والوطن. واعتبر أن الشهيدين تركا بصمة واضحة في ميدان العمل الإغاثي والإنساني، مشيرًا إلى مظلوميتهما نتيجة الاعتداء الصهيوني الذي استهدفهما خلال أداء واجبهما.

وشدد الشيخ فرحات على أن دماء الشهداء ستبقى منارة تهدي الأجيال وتؤكد استمرار الخط الذي ساروا عليه في خدمة الناس وحماية المجتمع.

واختُتمت الذكرى بمجلس عزاء حسيني استُحضر فيه معاني الفداء والصبر، وسط أجواء وجدانية جسّدت عمق الوفاء لذكراهم وتضحياتهم.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الدفاع المدني بعلبك الشهداء
