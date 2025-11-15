طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، برفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد العدو "الإسرائيلي"، على خلفية إنشاء جدار إسمنتي على الحدود الجنوبية يتخطى الخط الأزرق.

وأكد الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن الجدار الذي شيّده جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يتجاوز الخط الأزرق الذي رُسم بعد الانسحاب عام 2000، مطالبًا بإرفاق الشكوى بالتقارير الدولية التي تُثبت التجاوزات وتنفي المزاعم "الإسرائيلية".

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة تُثبت أن "الجدار الخرساني الذي أقامه جيش العدو أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية". كما أكدت أن "قوة اليونيفيل" أبلغت كيان الاحتلال بضرورة إزالة الجدار، لكون استمراره في تنفيذ أعمال بناء داخل الأراضي اللبنانية يُعدّ انتهاكًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه

الكلمات المفتاحية