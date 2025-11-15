رعى وزير الصحة العامة؛ الدكتور ركان ناصر الدين حفل افتتاح قسم الدم والأورام - مركز العلاج الكيميائي في مستشفى حيرام في صور، وذلك خلال احتفال نظمته إدارة المستشفى في قاعتها في صور.

حضر الاحتفال إلى جانب راعيه، النائبان علي خريس وحسن عز الدين، ممثل النائب عناية عز الدين نائب؛ رئيس بلدية صور؛ علوان شرف الدين، الوزير السابق محمد داوود، قائمقام صور محمد جفال، ممثلون عن حركة "أمل" وحزب الله، فاعليات طبية وحشد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية، إدارة وأطباء مستشفى حيرام، وحشد من الحضور.

وألقى راعي الاحتفال الوزير ناصر الدين كلمة، رأى فيها أن "الظروف الصعبة التي مرت خلال السنوات الأخيرة كانت خير اختبار لكل من تطوّع وقدّم بكلّ عطاء دون انتظار أي مقابل"، مشيدًا بمستشفى حيرام الذي كان من ضمن سلسلة المستشفيات التي تعاونت خاصة خلال الظروف الصعبة وقدّمت الخدمات للبنانيين عمومًا وأهالي صور خصوصًا، مؤكدًا أن افتتاح قسم العلاج الكيميائي اليوم يتماهى مع الإستراتيجية الصحية في وزارة الصحة، والتي تم وضعها لدعم المرضى الأكثر حاجة خاصةً الحاجة العلاجية.

وتابع: "من أولويات الوزارة دعم مرضى السرطان، وقد تم توسعة البروتوكولات العلاجية بأكثر من 400%، عدا عن توفير 56% أدوية إضافية؛ لتغطية حاجة مرضى السرطان"، مشيرًا إلى ضرورة وجود مراكز متقدمة تدعم هذه المستشفيات. وأكّد "السعي لتطوير بروتوكولات أكثر لكي لا يبقى مريض سرطان بلا دعم"، وقال: "كلّ مستشفى سيستقبل مرضى السرطان دون الفروقات غير المدرجة على لوائحنا سنرحب به، وسنرفع سقفه المادي، فيما المستشفيات المخالفة سنفسخ العقود معها".

ورأى أن "هذا التكامل هو ما نطمح إليه، وهذا ما يستحقه أهل الجنوب الذين ضحوا وقدموا، وهذا الجنوب يستحق منا كلّ الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار".

وأضاف: "بالأمس تم إقرار عدة نقاط إستراتيجية في مجلس الوزراء لناحية التبني الأولي لآلية إعادة الإعمار عبر المضي خطوة بخطوة تسمح بداية بعودة الأهالي إلى قراهم؛ لأننا نرفض أن يبقى الجنوب والبقاع والضاحية بلا فسحة أمل".

وختم وزير الصحة: "المطلوب مزيد من التعاون، وأن نكون أوفياء للدماء التي قُدّمت في هذا الوطن، لذلك علينا تفعيل الخدمة الأسمى التي هي خدمة الناس كما قال الإمام السيد موسى الصدر".

وألقى رئيس مجلس إدارة مستشفى حيرام؛ الدكتور سلمان عيديبي كلمة رحب في مستهلها بالوزير ناصر الدين والحضور، وقال: "نحن نعلم حجم التحديات التي تواجهونها في إدارة القطاع الصحي وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة. لكننا نلمس في كلّ خطوة تقومون بها روح المسؤولية والإصرار على الإصلاح والتمسك برسالة إنسانية نبيلة، قوامها أن الصحة حق وليست امتيازًا، وأن الإنسان هو محور السياسات الصحية لا الأرقام أو الإحصاءات".

وأضاف: "إن افتتاح هذا القسم اليوم لا يمثل نهاية لمسار بدأناه، بل بداية طريق نأمل أن يثمر عن تخفيف معاناة المرضى وتحسين نوعية حياتهم وتقريب العلاج من أماكن سكنهم، بما يحقق العدالة الصحية التي نؤمن بها جميعًا"، مؤكدًا "التزام مستشفى حيرام الكامل برؤية وزارة الصحة والعمل جاهدين على أن يكون قسم العلاج الكيميائي نموذجًا في الجودة والرحمة، وأن تكون هذه المؤسسة بيتًا للشفاء والإنسانية لكل من يقصدها".

وختم عيديبي متوجهًا بالشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع.

بعدها، جال الوزير ناصر الدين والحضور في أقسام المركز المستحدث. وتسلم وزير الصحة درعًا تقديرية من الدكتور عيديبي.

