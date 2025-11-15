تلعب نيجيريا مباراة فاصلة جديدة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في نهائي الملحق الأفريقي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحصلت نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على فرصة ثانية للتأهل بعدما احتلتا صدارة ترتيب أفضل المنتخبات الوصيفة في المجموعات الأفريقية التسع.

في نصف نهائي الملحق الخميس 13/11/2025، سجل المهاجم التركي أوسيمين هدفين في الوقت الإضافي ليقود نيجيريا إلى الفوز على الغابون 4-1، في حين خطف شانسيل مبامبا هدف الفوز المتأخر للكونغو الديمقراطية على الكاميرون 1-0.

وستقام مواجهة نيجيريا والكونغو الديمقراطية غدًا الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط بالمغرب.

وتنطلق المباراة الحاسمة عند الساعة العاشرة مساء (21:00) بتوقيت بيروت.

وسيلتحق المتأهل من الملحق الأفريقي بالملحق العالمي الذي تقام مبارياته في آذار/مارس 2026، والذي يضم 6 منتخبات، وهي بالإضافة إلى الأفريقي كل من الفائز من الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات، وبوليفيا المتأهلة للملحق من أميركا الجنوبية وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانيا، فضلًا عن منتخبين يمثلان اتحاد أميركا الشمالية والكاريبي "كونكاكاف".

في المقابل، يودّع الخاسر فرصة اقتناص أحد المقاعد الـ48 في النسخة التاريخية من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتتفوق نيجيريا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بفارق 19 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وتدخل المباراة كمرشحة للفوز في مواجهة "الفهود"، لكن المدرب الإيفواري إريك شيل يُبدي حذره من هذا اللقاء.

شاركت نيجيريا في 16 حملة تصفيات لكأس العالم والكونغو الديمقراطية في 12، لكن المواجهة المرتقبة على ملعب الأمير مولاي الحسن (22 ألف متفرج) ستكون الأولى بينهما.

