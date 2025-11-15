يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي حزب الله نظم لقاء تكريميًّا لمخاتير مدينة صيدا 

لبنان

الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
لبنان

الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان

2025-11-15 21:12
71
بلال الموسوي - مراسل

131 مقالاً

قال رئيس تكتل بعلبك الهرمل؛ النائب حسين الحاج حسن، خلال احتفال تأبيني أقيم في مجمع الإمام السجاد (ع) في السويدية – شعث، إن ""إسرائيل" تسعى لفرض منطقة عازلة في لبنان، فيما يتحدث الأميركيون و"الإسرائيليون" عن منطقة اقتصادية خالية من السكان في جنوب لبنان، أطلقوا عليها اسم "منطقة ترامب الاقتصادية"". 

وأكد أن "هذا المشروع تواجهه المقاومة، ويفترض أن يواجهه جميع اللبنانيين دفاعًا عن وطن حرّ سيد مستقل، بعيدًا عن التحريض الذي يمارسه بعض من في الخارج".

وأضاف الحاج حسن، أن "الضغوط "الإسرائيلية" والعقوبات الأميركية والتحريض الداخلي لن تزيد اللبنانيين المتمسكين باستقلال بلدهم وسيادته إلا ثباتًا"، معتبرًا أن "لبنان بمساحته الكاملة البالغة 10452 كلم² حق لا يمكن التنازل عن أي جزء منه، ولا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من ترابه".

وجاءت كلمة الحاج حسن خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أربعة شهداء هم: نضال غازي الحاج حسن، إسراء نضال الحاج حسن، اكتمال نسيب الحاج حسن، وبتول نضال الحاج حسن.

وتضمّن برنامج الاحتفال تلاوة من القرآن الكريم، تبعتها كلمة لعائلات الشهداء عبّرت عن صمودهم ووفائهم لدماء أبنائهم، ثم اختُتمت الفعالية بمجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء الطاهرة، وسط حضور حاشد من الأهالي والفعاليات الاجتماعية والحزبية.

 

الكلمات المفتاحية
لبنان حسين الحاج حسن الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
باسيل: إذا كان اليوم الشباب الشيعي هو المستهدف فغدًا كلّ من لا يطيع الاحتلال
باسيل: إذا كان اليوم الشباب الشيعي هو المستهدف فغدًا كلّ من لا يطيع الاحتلال
لبنان منذ 3 ساعات
اتحاد بلديات العرقوب: الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو يفضح ادعاءاته
اتحاد بلديات العرقوب: الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو يفضح ادعاءاته
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله نظم لقاء تكريميًّا لمخاتير مدينة صيدا 
حزب الله نظم لقاء تكريميًّا لمخاتير مدينة صيدا 
لبنان منذ 4 ساعات
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
باسيل: إذا كان اليوم الشباب الشيعي هو المستهدف فغدًا كلّ من لا يطيع الاحتلال
باسيل: إذا كان اليوم الشباب الشيعي هو المستهدف فغدًا كلّ من لا يطيع الاحتلال
لبنان منذ 3 ساعات
اتحاد بلديات العرقوب: الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو يفضح ادعاءاته
اتحاد بلديات العرقوب: الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو يفضح ادعاءاته
لبنان منذ 3 ساعات
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
لبنان منذ 4 ساعات
عز الدين استقبل وفدًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: لن نرفع راية الاستسلام
عز الدين استقبل وفدًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: لن نرفع راية الاستسلام
لبنان منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة