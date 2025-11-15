قال رئيس تكتل بعلبك الهرمل؛ النائب حسين الحاج حسن، خلال احتفال تأبيني أقيم في مجمع الإمام السجاد (ع) في السويدية – شعث، إن ""إسرائيل" تسعى لفرض منطقة عازلة في لبنان، فيما يتحدث الأميركيون و"الإسرائيليون" عن منطقة اقتصادية خالية من السكان في جنوب لبنان، أطلقوا عليها اسم "منطقة ترامب الاقتصادية"".

وأكد أن "هذا المشروع تواجهه المقاومة، ويفترض أن يواجهه جميع اللبنانيين دفاعًا عن وطن حرّ سيد مستقل، بعيدًا عن التحريض الذي يمارسه بعض من في الخارج".

وأضاف الحاج حسن، أن "الضغوط "الإسرائيلية" والعقوبات الأميركية والتحريض الداخلي لن تزيد اللبنانيين المتمسكين باستقلال بلدهم وسيادته إلا ثباتًا"، معتبرًا أن "لبنان بمساحته الكاملة البالغة 10452 كلم² حق لا يمكن التنازل عن أي جزء منه، ولا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من ترابه".

وجاءت كلمة الحاج حسن خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أربعة شهداء هم: نضال غازي الحاج حسن، إسراء نضال الحاج حسن، اكتمال نسيب الحاج حسن، وبتول نضال الحاج حسن.

وتضمّن برنامج الاحتفال تلاوة من القرآن الكريم، تبعتها كلمة لعائلات الشهداء عبّرت عن صمودهم ووفائهم لدماء أبنائهم، ثم اختُتمت الفعالية بمجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء الطاهرة، وسط حضور حاشد من الأهالي والفعاليات الاجتماعية والحزبية.

