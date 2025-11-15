يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله نظم لقاء تكريميًّا لمخاتير مدينة صيدا 
2025-11-15 21:27
بعد انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير صيدا وتكريمًا لجهودهم إسهاماتهم في خدمة أهلنا في صيدا، نظّم حزب الله لقاء تكريميًا لمخاتير المدينة في قاعة مطعم "ذوات" برعاية معاون مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله؛ الشيخ أحمد مراد، وبحضور مسؤول قطاع صيدا في حزب الله؛ الشيخ زيد ضاهر وعدد من كوادر القطاع والمخاتير تقدمهم رئيس رابطة مخاتير مدينة صيدا؛ المختار أسامة البني.

بعد ترحيب بالحضور من عضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا؛ أحمد دكور، ألقى المختار البني كلمة باسم الرابطة وجه فيها التحية والشكر لحزب الله على لفتته تجاه المخاتير، مؤكدًا على أهمية التواصل مع مكوّنات المجتمع كافة.

من جهته، أكد الشيخ مراد على أهمية دور المختار في حفظ المجتمع ومساعدة الناس، موجهًا الشكر لمدينة صيدا ومخاتيرها وفعالياتها السياسية والاجتماعية على احتضانها النازحين في أثناء العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، ومؤكدًا أن صيدا والجنوب سيبقيان عنوانًا للعزة والكرامة.

بعد ذلك، قدّم الشيخ مراد والشيخ ضاهر دروعًا تقديرية لأعضاء الهيئة الإداريّة لرابطة مخاتير صيدا؛ تقديرًا لجهودهم ونشاطهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهمتهم.
واختتم اللقاء بفطور تكريمي على شرف المخاتير.

