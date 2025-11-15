يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي كيف ترسل الملفات الكبيرة بأمان عبر خيارات سحابية وبرامج تشفير

لبنان

اتحاد بلديات العرقوب: الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو يفضح ادعاءاته
لبنان

اتحاد بلديات العرقوب: الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو يفضح ادعاءاته

2025-11-15 21:41
88

لفت اتحاد بلديات العرقوب، إلى أن "العدو "الاسرائيلي"، لم يكتفِ باحتلال جنوب شرق العرقوب في مزارع شبعا وتلال وأراضي كفرشوبا، بل وسّع دائرة اعتداءاته، بالمسيّرات وقذائف المدفعية ورشقات الرصاص، مانعًا العائدين إلى بلداتهم من الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم، وقاطعًا التواصل بين قرى العرقوب كما هو الحال في طريق كفرشوبا - شبعا، لا بل رفع وتيرة إرهابه عبر توجيه رشاشاته باتجاه منازل كفرشوبا، ليلًا ونهارًا، كما حدث طيلة أيام الأسبوع الفائت".

وفي بيان، حول انتهاكات العدو بحق الآمنين الأبرياء، أضاف اتحاد بلديات العرقوب: "لقد تساقطت رصاصات رشاشاته (العدو) على أسطح المنازل ومختلف الأحياء، واخترقت ألواح الطاقة الشمسية في أكثر من منزل، وأصابت السيارات الخاصة، والڤانات التي تنقل طلاب المدارس، والجدران والنوافذ، مشكلةً خطورة على حركة السكان في الشوارع وحتى داخل المنازل".

وتابع البيان: "كنا قد اشتكينا، ورفعنا كتبًا بالظلم اللاحق بنا، إلى القائد العام لليونيفيل، وقيادة الجيش اللبناني، واللجنة المكلفة بالإشراف على تطبيق القرار 1701، دون أن نلمس أي تغيير إيجابي من الجانب "الاسرائيلي"، المستمر في عدوانه…".

وأوضح البيان "لحسن الحظ، لم يصب أحد من المواطنين الأبرياء لحد الآن، لكن استمرار إطلاق النار، بوتيرة متصاعدة، وبشكل عشوائي، كما هو حاصل منذ أيام، يشكل خطورة بالغة على أرواح أبنائنا، وعلى حركتنا وأعمالنا وحرية تنقلنا".

وأشار إلى أن "الإرهاب الذي يمارسه جيش الاعتداء "الإسرائيلي"، منتهكًا وقف إطلاق النار، ومخترقًا السيادة اللبنانية، ومتنكرًا لحقوق الإنسان، ومتجاهلًا كل القوانين والاتفاقيات الدولية، ومتماديًا في إرهاب المدنيين العزل الباحثين عن لقمة عيشهم، والذين لا يشكلون خطرًا على أمن "إسرائيل"، ولا تهديدًا لحياة جنودها، يفضح ادعاءاته في الحفاظ على أمنه والدفاع عن نفسه".

وجدد البيان مناشدة  "القائد العام لليونيفيل وقيادة الجيش اللبناني، وفخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وعطوفة رئيس مجلس النواب، بالتدخل لدى السلطات الأمريكية والفرنسية، لردع العدو والضغط عليه لتحييد المدنيين العزل وعدم التعرض للمزارعين الآمنين، والكف عن إرهابهم وإيذائهم، ودفعهم إلى ترك أرزاقهم ومنازلهم وبلداتهم".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني اتحاد بلديات العرقوب
إقرأ المزيد
المزيد
باسيل: إذا كان اليوم الشباب الشيعي هو المستهدف فغدًا كلّ من لا يطيع الاحتلال
باسيل: إذا كان اليوم الشباب الشيعي هو المستهدف فغدًا كلّ من لا يطيع الاحتلال
لبنان منذ 3 ساعات
اتحاد بلديات العرقوب: الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو يفضح ادعاءاته
اتحاد بلديات العرقوب: الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو يفضح ادعاءاته
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله نظم لقاء تكريميًّا لمخاتير مدينة صيدا 
حزب الله نظم لقاء تكريميًّا لمخاتير مدينة صيدا 
لبنان منذ 4 ساعات
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الفصائل في ملتقى الحوار الفلسطيني في اسطنبول: لاستراتيجية موحدة لمواجهة العدوان 
الفصائل في ملتقى الحوار الفلسطيني في اسطنبول: لاستراتيجية موحدة لمواجهة العدوان 
عربي ودولي منذ ساعتين
باسيل: إذا كان اليوم الشباب الشيعي هو المستهدف فغدًا كلّ من لا يطيع الاحتلال
باسيل: إذا كان اليوم الشباب الشيعي هو المستهدف فغدًا كلّ من لا يطيع الاحتلال
لبنان منذ 3 ساعات
اتحاد بلديات العرقوب: الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو يفضح ادعاءاته
اتحاد بلديات العرقوب: الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو يفضح ادعاءاته
لبنان منذ 3 ساعات
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة