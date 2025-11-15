عادةً ما تسمح خدمات البريد الإلكتروني بإرسال مرفقات بحجم 20 أو 25 ميغابايت فقط، مما يضطر المستخدمين للبحث عن بدائل عند الرغبة في مشاركة الملفات كبيرة الحجم.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، يمكن تحميل الملفات الكبيرة على خدمات الحوسبة السحابية مثل آبل آي كلاود (iCloud) وغوغل درايف (Drive) ومايكروسوفت وان درايف (OneDrive)، ثم نسخ رابط تنزيل الملفات وإرساله عبر البريد الإلكتروني.

كما يمكن الاستعانة بخدمات نقل الملفات التي لا تتطلب إنشاء حساب مستخدم أو تسجيل الدخول، إلا أنّ المستخدم عادةً ما يفقد البيانات ورابط التنزيل بعد عدة أيام.

أكدت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية أنه من الأفضل الاعتماد على خدمات توفر تشفيرًا كاملًا للبيانات ويمكن استعمالها دون كشف هوية المستخدم.

وأوضحت هيئة "كونسومينتنبوند" الهولندية أنها اختبرت 11 خدمة مجانية لنقل الملفات، وكانت النتائج كالتالي: أفضل خدمة هي KPN Secure File Transfer الهولندية التي تسمح بنقل ملفات تصل إلى 4 غيغابايت، تليها خدمة Tresorit Send السويسرية التي تتيح نقل ملفات بحجم يصل إلى 5 غيغابايت. وتخزن هذه الخدمات البيانات لمدة أقصاها 7 أيام، مع توفير تشفير شامل وحماية الخصوصية، في حين تتطلب بعض الخدمات الأخرى عنوان بريد إلكتروني للمستلم أحيانًا.

إذا اضطر المستخدم إلى استخدام خدمة نقل ملفات لا توفر تشفيرًا أو عند الحاجة إلى إرسال معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني، يمكنه تشفير البيانات بنفسه باستخدام البرنامج المجاني 7-Zip. يتيح هذا البرنامج حماية الملفات بكلمة مرور في أثناء ضغطها، مع ضرورة إبلاغ المستلم بكلمة المرور بطريقة آمنة، مثل الهاتف، أو الاتفاق على كلمة مرور دائمة للأشخاص الذين ترسل لهم الملفات بشكل متكرر.

