تعثر الروبوت الروسي "آيدول" على خشبة المسرح خلال الكشف الأول عنه، رغم أن الشركة المنظمة هيأت كل الأجواء الحماسية لجذب الجمهور، وسط حضور نحو 50 صحفيًّا من داخل البلاد وخارجها، وفق تقرير "نيويورك تايمز".

وبعد أن لوّح الروبوت للجمهور، اختل توازنه ليسقط مباشرة على وجهه خلال ثوانٍ من دخوله المسرح، فيما هرع الفريق التقني للشركة للإمساك بالروبوت وإسدال الستار مبكرًا على الحفل.

ووصف ديمتري فيلونوف، المحرر المسؤول عن وكالة "إيدينوروغ ميديا"، اللحظات التي تلت سقوط الروبوت بأنها كانت ثقيلة وصامتة، قبل أن يبدأ الحضور في التصفيق دعمًا للشركة الناشئة ومشروعها.

وقال فيلونوف في تدوينة على "سبستاك" (Substack): "تواجه معظم شركات الروبوتات متاعب في تحريك الروبوت، لذا كان متوقعًا أن يواجه "آيدول" هذه التحديات"، مضيفًا أن الشركة أنفقت وقتًا ومالًا كبيرين على تطوير وجه الروبوت، بعكس منافسيها.

من جهته، أوضح فلاديمير فيتوخين؛ المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، أن الروبوت لا يزال في طور التعلم ولم ينته تطويره بعد، معربًا عن أمله بأن تكون هذه التجربة فرصة تعليمية للروبوت.

ورغم سقوطه، أكدت الشركة المطورة التي تحمل اسم الروبوت ذاته، على موقعها الرسمي أنّ "آيدول" قادر على السير والتفاعل مع الجمهور، بل والإمساك بالأشياء المختلفة، مشيرة إلى إمكانية استخدامه في عدة قطاعات مثل صناعة السيارات والمخازن وصناعة الدواء.

