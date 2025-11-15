حصل النجم كريستيانو رونالدو على البطاقة الحمراء لأول مرة في مسيرته الحافلة التي شملت 226 مباراة دولية مع البرتغال في الهزيمة 2-0 أمام جمهورية أيرلندا، الخميس 13/11/2025، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

عوقب مهاجم النصر السعودي لسلوكه العنيف في الدقيقة 61 بعد أن بدا أنه اعتدى بمرفقه على دارا أوشيا، مما أدى إلى حصوله على البطاقة الصفراء الأولى.

ويقضي رونالدو عقوبة إيقاف إلزامية مباراة واحدة، يتم فرضها على أي لاعب يحصل على بطاقة حمراء، ليتأكد غيابه عن لقاء منتخب البرتغال مع ضيفه منتخب أرمينيا، غدًا الأحد، في الجولة الأخيرة من التصفيات، علمًا بأن الفوز سيضمن مقعدًا للمنتخب الملقب بـ(برازيل أوروبا).

وتنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التأديبية على ضرورة إيقاف أي لاعب لمدة "مباراتين على الأقل حال ارتكابه خطأ جسيمًا".

ويكون الإيقاف "لمدة 3 مباريات على الأقل حال ارتكاب سلوك عنيف" أو "3 مباريات على الأقل، أو فترة زمنية مناسبة للاعتداء، بما في ذلك الضرب بالمرفق".

وينطبق قرار الإيقاف، وفقًا لفيفا، على المباريات التنافسية، ولا يمكن تطبيقه في اللقاءات الودية التي تسبق المونديال.

وكانت هذه البطاقة الحمراء الـ13 التي يحصل عليها في مسيرته، لكنها الأولى على المستوى الدولي.

ويسعى رونالدو الذي يبلغ الـ41 من عمره في شباط/فبراير المقبل، إلى المشاركة في بطولة كأس العالم السادسة في مسيرته الرياضية، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.

وبالتصفيات الأوروبية خاض رونالدو 52 مباراة وسجل 41 هدفًا وقام بـ14 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة كأس العالم 2026 في 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل بالعاصمة الأميركية واشنطن، حيث ستعرف البرتغال، في حال تأهلها، جدول مبارياتها، وسيتم كشف النقاب عن منافسيها الثلاث في مرحلة المجموعات.

وتتربع البرتغال على قمة الترتيب برصيد 10 نقاط، متقدمة بنقطتين على أقرب ملاحقيها المنتخب المجري، في حين تحتل أيرلندا المركز الثالث بـ7 نقاط، ويقبع منتخب أرمينيا في ذيل الترتيب بـ3 نقاط.

ويتأهل متصدر الترتيب مباشرة للمونديال، في حين يتعين على صاحب المركز الثاني خوض الملحق الأوروبي الذي يجرى في آذار/مارس المقبل.

