أكد رئيس الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية مسعود بزشكيان، أنّ وحدة الشعب الإيراني وتماسكه شكّلا العنصر الحاسم في إحباط مخططات العدو خلال الحرب الأخيرة.

وجاء تصريح بزشكيان، السبت 15/11/2025، خلال رعايته حفل "الجائزة الوطنية لتشبيب السكان" في نسختها الثالثة بطهران، حيث شدّد على أنّ الانسجام الداخلي كان سلاحًا فعّالًا في مواجهة المؤامرات، مشيرًا إلى تجربة الحرب التي دامت 12 يومًا، ومؤكدًا أنّ "شعبنا وقف إلى جانب النظام والقيادة، وأفشل مخطط العدو بفضل وحدته وتماسكه".

وأوضح أنّ هذا التضامن الوطني هو الطريق نحو نمو البلاد وازدهارها، مضيفًا: "استنادًا إلى تعاليمنا الدينية، ينبغي ألا نركع إلا أمام الله تعالى، وعندها سنمتلك جيلًا من الشباب القادر على بناء الوطن".

وتابع الرئيس الإيراني قائلًا: إن "مستقبل البلاد يُصنع على أيدي الشباب"، داعيًا إلى نشر روح المودة والصدق والإخلاص داخل المجتمع، وخصوصًا بين فئة الشباب.

وختم بزشكيان بالتأكيد على أنّ الحكومة ستبذل أقصى الجهود لحماية الشباب وتمكينهم من متابعة مسيرتهم في حياة مفعمة بالأمل والمحبة.

