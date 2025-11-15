يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025

خاص العهد

خاص العهد

شهيد الكلمة والصورة.. الحاج محمد عفيف أيقونة الإعلام الخالدة

2025-11-15 23:36
حسن شريم - محرر

نظّم اللقاء الإعلامي الوطني في صيدا مراسم تكريمية إحياءً للذكرى السنوية الأولى لرحيل الشهيد القائد الحاج محمد عفيف النابلسي، بمشاركة حشد من الإعلاميين من مختلف الطوائف.

وتجمّعت عائلة الراحل ومحبوّه عند ضريحه في المدينة، حيث وُضعت أكاليل الزهور واستعيدت محطات بارزة من مسيرته الإعلامية ودوره خلال معركة أُولي البأس. وشدّد الحاضرون على الأثر الذي تركه في العمل الإعلامي وعلى حضوره في الوجدان العام.

كاميرا "العهد" واكبت المراسم ورصدت أجواء المناسبة وشهادات المشاركين.

المقاومة الإسلامية حزب الله الإعلام معركة أولي البأس محمد عفيف إنا على العهد
