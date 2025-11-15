Your browser does not support the video tag.

نظّم اللقاء الإعلامي الوطني في صيدا مراسم تكريمية إحياءً للذكرى السنوية الأولى لرحيل الشهيد القائد الحاج محمد عفيف النابلسي، بمشاركة حشد من الإعلاميين من مختلف الطوائف.

وتجمّعت عائلة الراحل ومحبوّه عند ضريحه في المدينة، حيث وُضعت أكاليل الزهور واستعيدت محطات بارزة من مسيرته الإعلامية ودوره خلال معركة أُولي البأس. وشدّد الحاضرون على الأثر الذي تركه في العمل الإعلامي وعلى حضوره في الوجدان العام.

كاميرا "العهد" واكبت المراسم ورصدت أجواء المناسبة وشهادات المشاركين.

الكلمات المفتاحية