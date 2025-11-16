أكّدت حكومة جنوب إفريقيا أنها ماضية في دعواها القضائية ضدّ الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، السبت 15/11/2025، أن "وقف إطلاق النار لا يُلغي الجرائم المرتكبة"، مشيرة إلى أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية "تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات، وليس فقط وقفها مؤقتًا".

وأضافت الوزارة أن "هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب إفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة".

وكانت جنوب إفريقيا قد قدّمت، في كانون الأول/ديسمبر 2023، شكوى رسمية ضدّ الاحتلال "الإسرائيلي" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدة على أن هذا الكيان انتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة.

وقد دعمت العديد من دول العالم هذه الشكوى، من بينها البرازيل، نيكاراغوا، كوبا، أيرلندا، كولومبيا، ليبيا، المكسيك، إسبانيا وتركيا.

كما قدمت جنوب إفريقيا، في تشرين الأول/اكتوبر 2024، لائحة دعوى مفصلة مكوّنة من 500 صفحة إلى المحكمة.

ومن المقرّر أن تعد "إسرائيل" لائحة "دفاعها" إلى محكمة لاهاي في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام، على أن تعقد جلسات الاستماع في عام 2027، ويُتوقع صدور الحكم النهائي في أواخر عام 2027 أو أوائل عام 2028.

