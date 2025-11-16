يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
خطوة جديدة من غوغل ضد تطبيقات أندرويد المستهلكة للبطارية
خطوة جديدة من غوغل ضد تطبيقات أندرويد المستهلكة للبطارية

2025-11-16 08:55
53

تنوي شركة غوغل فرض عقوبات على تطبيقات أندرويد التي تستهلك بطارية الهواتف بشكل مفرط ومن دون مبرّر، وفق تقرير نشره موقع "تيك سبوت" التقني.

ويأتي هذا التوجّه بالتزامن مع إطلاق غوغل معيارًا جديدًا لمراقبة استهلاك البطارية بالتعاون مع سامسونغ، تحت اسم "أقفال الاستيقاظ الجزئية المفرطة"، وهو معيار يهدف إلى تتبّع وضعية الاستيقاظ في الهاتف، إذ تبقي بعض التطبيقات الأجهزة في حالة تشغيل حتى بعد إغلاق الشاشة.

ورغم أنّ التطبيقات يُفترض أن تعمل بشكل جزئي عند دخول الهاتف في وضع النوم لإنجاز مهام محددة بأقل استهلاك ممكن للطاقة، فإن بعض التطبيقات تُبقي الهاتف في حالة استيقاظ مستمرة، ما يؤدي إلى استنزاف كبير للبطارية.

وبحسب التعديل الجديد، لن يرشّح متجر غوغل بلاي هذه التطبيقات للظهور في صفحته الرئيسية، بل سيُظهر للمستخدم رسالة تحذيرية تؤكد أنّ التطبيق يستهلك كمية كبيرة من الطاقة. كما ستُعتمد معايير إضافية عند اختيار التطبيقات التي تظهر في الواجهة الرئيسية، تشمل معدل توقف التطبيق عن العمل، وحالات الإغلاق العشوائي، إلى جانب استهلاك البطارية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه العقوبات في مطلع آذار/مارس المقبل، حيث ستصل رسائل تنبيه للمستخدمين والمطورين على حد سواء تُعلمهم بأن التطبيق قد خضع للعقوبات نتيجة استهلاكه المفرط للبطارية.

