يوم الشهيد 2025
عراقتشي: الصمود سيستمر في مواجهة أي ضغوط سياسية أو عسكرية 
عراقتشي: الصمود سيستمر في مواجهة أي ضغوط سياسية أو عسكرية 

2025-11-16 09:57
وزير الخارجية الإيراني: أمن دول المنطقة مترابط وأمن أي دولة "من أمن إيران نفسها"
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي جملة من المواقف السياسية خلال تصريحات متتالية، الأحد 16/11/2025، لافتًا إلى إنّ إيران تدعو إلى منطقة تقوم قواعدها على السلام والاستقرار، ومشيرًا إلى أنّ أمن دول المنطقة مترابط، وأنّ أمن أي دولة "من أمن إيران نفسها". 

وأوضح عراقتشي أن بلاده لطالما سعت إلى تعزيز مناخ التفاهم وتخفيف التوترات، بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة.

وفي السياق نفسه، حذّر وزير الخارجية الإيراني من تداعيات الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، مشددًا على أنّ "إيران لو لم تقف بقوة في مواجهة هذه الانتهاكات لكان المستقبل أكثر خطورة". وأكد أنّ هذا النهج الحازم جاء "لمنع تكريس سوابق تهدد الأمن الإقليمي وتسمح للعدوان بالتمدد".

وأشار عراقتشي إلى أنّ إيران التزمت بجميع تعهداتها الدولية، وأنها، رغم تعرضها لاعتداءات مباشرة، "راعَت الأعراف والقوانين الدولية في ردودها الدفاعية"، في إشارة إلى العمليات التي نُفذت ردًا على الاعتداءات الصهيونية أو الأميركية.

وفي ملف البرنامج النووي، شدد وزير الخارجية على أنّ مسار إيران النووي يسير بالكامل وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكّدًا أن بلاده تتعامل بشفافية وتلتزم الأطر القانونية المعتمدة.

وختم عراقتشي بالإشارة إلى صمود الشعب الإيراني، مؤكدًا أنّه كسر جميع أوهام الكيان الصهيوني وواشنطن، وأن هذا الصمود سيستمر في مواجهة أي ضغوط سياسية أو عسكرية.

الجمهورية الاسلامية في إيران الخارجية الايرانية عباس عراقتشي
