دعا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، المجتمع الدولي، إلى الضغط على الكيان الصهيوني كي لا يتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

كما دعا الشيخ الخليلي، في منشور على منصة "أكس"، الدول الإسلامية ومجتمعاتها إلى، أنْ "يهبّوا لنصرة إخوانهم فورًا، حتى لا يتمكّن العدو من تنفيذ مخططاته الإجرامية".

وأضاف مفتي سلطنة عمان "نعجب من تصرّف كيان العدو المحتل بمحاولته التنصّل من اتفاق غزة الذي جرى بحضور بعض الدول العربية وغيرها".

الكلمات المفتاحية