نظّم قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) حفل تخريج دورات "المكمّل الثقافي" التي شارك فيها أكثر من 100 جوّال من مختلف أفواج قطاع صيدا، وذلك برعاية وحضور الشيخ محمد سبيتي، والمسؤول الثقافي لحزب الله في قطاع صيدا السيّد حسن جمول، وأمين الجوالة في مفوضية جبل عامل الثانية في كشافة الإمام المهدي (عج)، إلى جانب قيادة القطاع.

استُهِلّ الحفل بتلاوة آياتٍ بيّناتٍ من القرآن الكريم، ثم كلمة الخريجين، تلتها أهزوجة خاصة بالأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ولطمية حسينية. أعقب ذلك كلمة توجيهية للشيخ سبيتي تناول فيها البعدَ الرسالي والثقافي في العمل الكشفي، مؤكّدًا أهمية بناء الوعي والمعرفة لدى الجوالة، ومُشدّدًا على دور هذه الدورات في تنمية شخصية الجوال وإعداده ليكون عنصرًا فاعلًا في مجتمعه.

وتخلّل الحفل عرض لأبرز محطات الدورات ونتائجها، إضافةً إلى كلمات شكر وتقدير للقادة والمدرّسين الذين أسهموا في إنجاح البرنامج. وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على الجوالة المشاركين والتقاط الصورة التذكارية.

يأتي هذا النشاط ضمن خطة القطاع الكشفية الرامية إلى تعزيز الجانب الثقافي والتربوي لدى الجوالة، وإعداد جيل واعٍ ملتزم بقيمه الكشفية والرسالية.

