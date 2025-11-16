يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي عز الدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب اللبناني كله دون استثناء

لبنان

بالصور| حفل تخريج للمشاركين في دورات ثقافية للجوالة في صيدا
لبنان

بالصور| حفل تخريج للمشاركين في دورات ثقافية للجوالة في صيدا

2025-11-16 10:46
55

نظّم قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) حفل تخريج دورات "المكمّل الثقافي" التي شارك فيها أكثر من 100 جوّال من مختلف أفواج قطاع صيدا، وذلك برعاية وحضور الشيخ محمد سبيتي، والمسؤول الثقافي لحزب الله في قطاع صيدا السيّد حسن جمول، وأمين الجوالة في مفوضية جبل عامل الثانية في كشافة الإمام المهدي (عج)، إلى جانب قيادة القطاع.

استُهِلّ الحفل بتلاوة آياتٍ بيّناتٍ من القرآن الكريم، ثم كلمة الخريجين، تلتها أهزوجة خاصة بالأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ولطمية حسينية. أعقب ذلك كلمة توجيهية للشيخ سبيتي تناول فيها البعدَ الرسالي والثقافي في العمل الكشفي، مؤكّدًا أهمية بناء الوعي والمعرفة لدى الجوالة، ومُشدّدًا على دور هذه الدورات في تنمية شخصية الجوال وإعداده ليكون عنصرًا فاعلًا في مجتمعه.

وتخلّل الحفل عرض لأبرز محطات الدورات ونتائجها، إضافةً إلى كلمات شكر وتقدير للقادة والمدرّسين الذين أسهموا في إنجاح البرنامج. وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على الجوالة المشاركين والتقاط الصورة التذكارية.

يأتي هذا النشاط ضمن خطة القطاع الكشفية الرامية إلى تعزيز الجانب الثقافي والتربوي لدى الجوالة، وإعداد جيل واعٍ ملتزم بقيمه الكشفية والرسالية.

الكلمات المفتاحية
صيدا كشافة الامام المهدي (عج)
إقرأ المزيد
المزيد
حيدر في جولته في إقليم الخروب: سوق العمل للبنانيين أولًا
حيدر في جولته في إقليم الخروب: سوق العمل للبنانيين أولًا
لبنان منذ 10 دقائق
فيّاض: لبنان دخل في مرحلة الاستباحة الكاملة تضع البلد على عتبة مرحلة خطيرة
فيّاض: لبنان دخل في مرحلة الاستباحة الكاملة تضع البلد على عتبة مرحلة خطيرة
لبنان منذ 15 دقيقة
عز الدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب اللبناني كله دون استثناء
عز الدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب اللبناني كله دون استثناء
لبنان منذ 39 دقيقة
بالصور| حفل تخريج للمشاركين في دورات ثقافية للجوالة في صيدا
بالصور| حفل تخريج للمشاركين في دورات ثقافية للجوالة في صيدا
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
بالصور| حفل تخريج للمشاركين في دورات ثقافية للجوالة في صيدا
بالصور| حفل تخريج للمشاركين في دورات ثقافية للجوالة في صيدا
لبنان منذ ساعة
حزب الله نظم لقاء تكريميًّا لمخاتير مدينة صيدا 
حزب الله نظم لقاء تكريميًّا لمخاتير مدينة صيدا 
لبنان منذ 14 ساعة
حزب الله ينظّم احتفالَين في الغازية وحارة صيدا إحياءً لـ
حزب الله ينظّم احتفالَين في الغازية وحارة صيدا إحياءً لـ"يوم الشهيد" 
لبنان منذ يوم
مسرحية سفر: طريق الأجيال إلى الإمام المهدي (عج)
مسرحية سفر: طريق الأجيال إلى الإمام المهدي (عج)
خاص العهد منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة