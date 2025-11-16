جال وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في منطقة إقليم الخروب، حيث استهل جولته بلقاء مع فاعليات من الجية وإقليم الخروب في منزل مصطفى الحاج في الجية، في حضور مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، ونائب رئيس بلدية الجية وسام الحاج، ورئيس بلدية الوردانية علي بيرم، وإمام بلدة جون الشيخ خضر عيد والشيخ يونس بركات ومسؤول حركة أمل في الشوف حسين الحاج ومخاتير وشخصيات.

وتخلل اللقاء كلمة ترحيبة من داغر باسم صاحب المنزل، شدد فيها على "أهمية التواصل والتلاقي لما يصب في مصلحة المنطقة والوطن".

ثم تحدث الوزير حيدر، حيث تطرق إلى الانتخابات النيابية، معتبرًا أن الأجواء لا زالت ضبابية، وقال: "بحسب ما نسمعه يوميًا، فإن إجراء الانتخابات أو عدم إجرائها باتا متساويين، إلا أننا في الحكومة نصر على إجرائها، وكذلك الثنائي الشيعي مصرّ أيضًا على إجرائها في موعدها".

المحطة الثانية كانت في دار إفتاء جبل لبنان في الجية، حيث كان في استقبال الوزير حيدر والوفد لفيف من العلماء، برئاسة قاضي الشرع الشيخ محمد هاني الجوزو، ممثلًا مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو، بحضور النائب الدكتور بلال عبد الله وعدد من الفاعليات الدينية ورؤساء البلديات وممثلي الأحزاب.

ورحّب الشيخ الجوزو بالوزير حيدر، مؤكدًا "أنّ الزيارة تأتي في إطار التواصل الضروري في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، ومشيدًا بـ "جهود الوزارة في تطوير القوانين وتحسين واقع العمال الذين عانوا من تدنّي الأجور خلال الأزمة الاقتصادية".

من جهته، أعرب حيدر عن سروره لوجوده في دار الإفتاء، وفي منطقة إقليم الخروب، "بوابة الجنوب"، مشيدًا بـ "العلاقات الأخوية التي تجمعنا"، ومؤكدًا أن "دار الإفتاء تمثّل بيتًا وطنيًا جامعًا"، وشدد على" أهمية التشاور الدائم مع المرجعيات في المنطقة".

وأضاف: "نعمل على حماية سوق العمل للبنانيين، ونشدد على إعطائهم حقوقهم، ولا نسمح بالعمالة الأجنبية إلا بنسب محدّدة، لنحفظ حق اللبناني بأن يكون موجودًا في سوق العمل وفي أغلب المهن، ولكن للأسف نجد أن اللبناني لا يتشجع، رغم أننا نشدد على إعطائه حقوقه من قبل ربّ العمل".

وكشف حيدر عن تحضيرات لنسخة جديدة من قانون العمل تنظم الحقوق وتحديث سوق العمل، بالتعاون مع لجنة العمل النيابية. لافتًا إلى "وجود خطة مشتركة للإسراع في إقرار القانون في مجلس النواب".

بدوره، قال النائب عبد الله "إننا عائلة واحدة رغم التنوع السياسي والطائفي والمذهبي، وأنّ إقليم الخروب سيبقى نموذجًا للوحدة الوطنية"، مشيدًا بـ "أداء وزير العمل ووزير الصحة"، ومعلنًا عن "اقتراح قانون مشترك لإخضاع عمال البلديات للضمان الاجتماعي، بعد حرمانهم منه منذ ثمانينيات القرن الماضي"، آملًا "دمج اقتراحات القوانين لتسريع الحلول".

وأشار إلى أن "الضمان الاجتماعي استعاد عافيته وبدأ تغطية الأجهزة الطبية مجددًا بفضل التعاون القائم".

زيارة دير المخلص - جون

المحطة الثالثة كانت في دير المخلص في بلدة جون، حيث التقى الوزير حيدر بالرئيس العام للرهبنة الباسيلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق، بحضور رئيس الدير الأب إلياس صليبا، ووكيل الدير الأب أنطوان سعد، وأمين المكتبة والأرشيف الأب مكاريوس هيدموس، إلى جانب الوفد الوزاري ومسؤول قطاع حزب الله في الجبل الحاج بلال داغر والشيخ يونس بركات ومسؤول جون وائل عيسى.

وفي جلسة أخوية في صالون الدير القديم، رحّب الأرشمندريت رزق بالوزير والوفد، مثمّنًا "الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل في خدمة المواطنين"، ومؤكدًا "أهمية التواصل بين الدولة والرهبنة لتعزيز رسالة الدير الوطنية".

من جانبه، عبّر حيدر عن تقديره العميق للدير ورسالة الرهبنة في الإقليم، واصفًا المنطقة بأنها "تجسيد حقيقي للبنان التعايش والتنوّع". وأكد "وقوف وزارة العمل إلى جانب الدير ودوره الوطني"، مشددًا على "ضرورة دعم الشباب وتشجيعهم على التمسّك بأرضهم من خلال خلق فرص عمل وإحياء الأمل لديهم". كما دعا رجال الدين إلى "مواصلة دورهم في تحفيز الجيل الجديد على البقاء في وطنهم وبناء مستقبلهم فيه". وشدّد على أن "شباب لبنان هم بناة المستقبل"، لافتًا إلى أن "سياسة الوزارة اليوم ترتكز على دعم المواطنين اقتصاديًا وروحيًا".

