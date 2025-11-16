يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي الاعتداءات الصهيونية على "اليونيفيل" مستمرة: إطلاق النار على قواتها مجددًا في الخيام

لبنان

المفتي قبلان: السلطة التي تترك سيادتها للوصفات الخارجية إنما تنحر نفسها
لبنان

المفتي قبلان: السلطة التي تترك سيادتها للوصفات الخارجية إنما تنحر نفسها

2025-11-16 13:42
المفتي قبلان: إياكم ولعبة العسس العابرة للبحار تجاه الرئيس بري لأنه لا ضامن للتوازنات الوطنية أكبر منه
84

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: "إياكم ولعبة العسس العابرة للبحار تجاه الرئيس نبيه بري، لأنّه لا ضامن للتوازنات الوطنية أكبر منه".

وتابع في بيان: "لأن مصلحة البلد فوق كل اعتبار فإنّ قواعد حل الأزمات تحتاج إلى صراحة ووضوح، ومن هنا لا يمكن الخروج من الأزمة اللبنانية طويلة الأمد بلا رؤية جذرية ذات مراحل، وللأسف ليس لدى الحكومة الحالية أي رؤية وطنية بل ليس لديها القدرة على ابتكار الحلول المفتاحية".

وأضاف "الإصلاح أولاً وأخيراً يمرّ بإدارة لبنان من الداخل لا من الخارج".

وأردف قائلًا "هندسة النظام المالي السليم لا تفترض تقديم كل شيفرات لبنان المالية لواشنطن أو أن نضع المصرف المركزي بالحقيبة الأميركية، ولذلك المطلوب من الحكومة اللبنانية إعداد جداول عمل جدية فيما يتعلق بخطّ الفقر، والبطالة، والجريمة، والودائع المنهوبة، ومفاتيح الفساد الذي ينخر أعمدة الإدارات العامة، ومدى سيطرة اليد الأجنبية على سوق العمل، والرقعة الهائلة للفلتان، والوحشية الاقتصادية والمالية، ونكبة الغياب الحكومي عن الواقع الإجتماعي والسيادي وليس محاولات الثأر والخنق والمهاترات!". 

وتوجه بـ "النصيحة لمن تهمّه النصيحة"، بالقول: "إياكم ولعبة العسس العابرة للبحار تجاه الرئيس نبيه بري، لأنّه لا ضامن للتوازنات الوطنية أكبر من الرئيس نبيه بري، ولا وسطية مفيدة في هذا البلد بلا الرئيس نبيه بري، والديمقراطية التوافقية لا تعمل تلقائيًا، ومفتاحها التاريخي الرئيس نبيه بري، مضافًا إلى ذلك لا مقياس وطنيًا أكبر من جبهة الجنوب اللبناني، وحكومة لبنان تتخلى عمدًا أو جبنًا عن مسؤولياتها اتجاه الجنوب".

وأضاف: "حين يكون الجنوب  والبقاع خارج الأولويات السيادية والإغاثية تكون الحكومة اللبنانية خارج المعادلة الوطنية، والسلطة التي تترك سيادتها للوصفات الخارجية إنما تنحر نفسها ورعاياها من دون سكين، والسيادة والحدود والتفاوض وثروة لبنان ليست لعبة تسويات، والثبات والدفاع الكامل والوحدة الوطنية أكبر ضرورات لبنان".

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري الشيخ أحمد قبلان السيادة
إقرأ المزيد
المزيد
نتائج انتخاباب نقابة المحامين: بازرلي ومارتينوس إلى الدورة الثانية لحسم منصب النقيب
نتائج انتخاباب نقابة المحامين: بازرلي ومارتينوس إلى الدورة الثانية لحسم منصب النقيب
لبنان منذ 23 دقيقة
النمر: الدولة مسؤولة عن حماية السيادة وتحرير الأرض وإعادة الإعمار 
النمر: الدولة مسؤولة عن حماية السيادة وتحرير الأرض وإعادة الإعمار 
لبنان منذ 41 دقيقة
مدارس المهدي (عج) في مشغرة تقيم مجلس لطم تكريمي احتفاءً بـ
مدارس المهدي (عج) في مشغرة تقيم مجلس لطم تكريمي احتفاءً بـ"يوم الشهيد"
لبنان منذ ساعة
علي حسن خليل يلتقي في طهران قاليباف ولاريجاني وعراقتشي.. وبحث في التطورات
علي حسن خليل يلتقي في طهران قاليباف ولاريجاني وعراقتشي.. وبحث في التطورات
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
نتائج انتخاباب نقابة المحامين: بازرلي ومارتينوس إلى الدورة الثانية لحسم منصب النقيب
نتائج انتخاباب نقابة المحامين: بازرلي ومارتينوس إلى الدورة الثانية لحسم منصب النقيب
لبنان منذ 23 دقيقة
قاليباف: ندعم القرارات الوطنية للبنان.. والرئيس بري تصرّف بحكمة كبيرة طوال هذه الفترة
قاليباف: ندعم القرارات الوطنية للبنان.. والرئيس بري تصرّف بحكمة كبيرة طوال هذه الفترة
إيران منذ ساعة
علي حسن خليل يلتقي في طهران قاليباف ولاريجاني وعراقتشي.. وبحث في التطورات
علي حسن خليل يلتقي في طهران قاليباف ولاريجاني وعراقتشي.. وبحث في التطورات
لبنان منذ ساعة
حب الله يستقبل وفدًا من اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني
حب الله يستقبل وفدًا من اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة