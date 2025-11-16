يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
عربي ودولي

الاعتداءات الصهيونية على "اليونيفيل" مستمرة: إطلاق النار على قواتها مجددًا في الخيام

2025-11-16 13:48
"اليونيفيل" ردًّا على إطلاق النار على قواتها: نناشد الجيش "الاسرائيلي" وقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدفنا
أعلنت قوات حفظ السلام التابعة لـ"اليونيفيل"، الأحد 16/11/2025، تعرّض قواتها لإطلاق نار من الجانب "الإسرائيلي"، مؤكدة أن ما حصل يُعدّ "انتهاكًا خطيرًا" للقرار 1701.

وقالت "اليونيفيل" في بيان "هذا الصباح، أطلقت دبابة "ميركافا" تابعة لجيش (العدو) "الإسرائيلي" النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته "إسرائيل" داخل الأراضي اللبنانية"، مضيفةً أن طلقات رشاشة ثقيلة أصابت قوات حفظ السلام على بُعد حوالي خمسة أمتار، حيث كان الجنود يسيرون على الأقدام واضطرّوا للاحتماء في المنطقة.

وكشف البيان أن "اليونيفيل" طلبت من جيش الاحتلال عبر قنوات الاتّصال التابعة لها وقف إطلاق النار. وبعد ثلاثين دقيقة تمكّن عناصرها من المغادرة بأمان، عندما انسحبت دبابة "الميركافا"" إلى داخل موقع الجيش "الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أنه "لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى".

واعتبر البيان أن هذا الحادث يعد "انتهاكا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وختمت "اليونيفيل" بيانها بمناشدة جيش الاحتلال "وقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها".

هذا، وأفادت قناة المنار بأن الاعتداء الصهيوني الذي استهدف قوة مشاة لليونيفيل حصل عند السادسة والنصف صباحًا في منطقة سرده جنوب مدينة الخيام انطلاقًا من الموقع "الاسرائيلي" المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في "تلة الحمامص".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان اليونيفيل
